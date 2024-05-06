台男食飯突「石化」 全身僵硬兼斷片揭一原因惹禍(有片)

台灣台中市一名45歲男子在餐廳準備拿筷子用餐時，突全身僵硬毫無反應，仿佛「石化」了一般，餐廳東主馬上報警召救護車送該名男子到醫院急救。幸治療後男子並無大礙，惟對於先前的記憶完全「斷片」，救護人員確認他是因血糖太低導致。

台灣台中市一名45歲男子在餐廳準備拿筷子用餐時，突全身僵硬毫無反應，仿佛「石化」了一般，餐廳東主馬上報警召救護車送該名男子到醫院急救。幸治療後男子並無大礙，惟對於先前的記憶完全「斷片」，救護人員確認他是因血糖太低導致。

台媒報道，該名45歲江姓男子從事電訊業，上周五（3日）在南屯區一家火雞肉飯店吃飯時，手拿著筷子突然一動不動，雙眼仍睜開，但眼球卻不動，嘴巴極力想説話卻只能微微發抖，宛如被點穴「石化」。

餐廳東主稱，江男是店内的熟客，當日中午天氣炎熱，他見到江男點餐時的神情與以往不太一樣，當時還倒了一杯水給對方飲用，送餐時發現點了菜的江男僅拿起筷子，始終沒有動口，於是主動上前關心，結果發現江男仍然一動不動，眼睛是睜開，但嘴巴緊閉不發一語，全身肌肉綳緊，嚇得他趕緊召救護車。

只記得準備用餐 隨即失意識

救護人員到場透過其手機人臉辨識系統解鎖，協助聯繫家屬告知緊急狀況，及後發現江男處於低血糖狀態，為他補充葡萄糖治療送院救治，幸最後並無大礙。江男清醒後表示，腦海中只記得自己準備要用餐，隨即失去意識，醒來發現躺在醫院，對於先前的記憶完全空白，非常感謝東主和救護人員的救命之恩。