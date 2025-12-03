台積電退休高層跳槽英特爾爆洩密風波 被稱可拍成Netflix影集

台灣晶片製造商台積電(TSMC)退休高層、75歲的羅唯仁跳糟競爭對手、舊東家英特爾(Intel)爆出洩密風波，台灣住所日前遭檢控當局搜查。台積電指控羅唯仁很大機會帶走商業機密與敏感技術到英特爾，指他在離職時隱瞞轉投英特爾的計劃，僅稱將前往學術機構任職。台積電擔心他將機密帶走影響該公司在晶片業界的領導地位。英特爾力撐羅唯仁，否認他洩露機密。美媒「彭博」形容這場洩密風波的精采程度值得拍成Netflix影集。

羅唯仁是半導體工程師，在台積電任職21年，從該公司退休後今年10月加入美國晶片生產商英特爾，並出任行政副總裁。有指他協助推動台積電的5奈米、3奈米和2奈米晶片技術。羅唯仁於2004年加入台積電，之前任職英特爾長達18年。報道指，科技界高層在巨頭之間轉職相當常見，雖然羅唯仁擁有相當資歷，但並非立即令人警戒的事件。