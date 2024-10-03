台缺德大學生打邊爐 抱整桶雪糕用公羹直接吃 校方勒令致歉(有片)

社交平台Threads上流傳影片，多名男生在火鍋店用餐，抱著兩桶雪糕到座位，還拿公用匙羹挖雪糕狂吃，有人稱「太誇張」，即使店員表示「不行啦！這樣我明天要賣什麼！」，眾人仍嘻皮笑臉繼續進食。

台灣台北市一群文化大學男學生，10月1日前往校外一間火鍋店用餐時，竟直接將自助吧整桶雪糕從冰櫃搬出，無視店員制止，以公用匙羹挖雪糕狂吃，更將行為放上社交平台，結果缺德行為遭網民公審。校方已派出老師帶涉事學生向店方致歉，並達成雙方都能接受的處理方式。

社交平台Threads上流傳影片，標題則寫下「颱風來了先把胃塞滿一點」，畫面中有多名男生在火鍋店用餐，抱著兩桶雪糕到座位，還拿公用匙羹挖雪糕狂吃，有人稱「太誇張」，即使店員表示「不行啦！這樣我明天要賣什麼！」，眾人仍嘻皮笑臉繼續進食。

影片曝光後立即引爆公憤，有網民留言表示「難以想像是怎樣的腦迴路會直接搬出來吃」、「超自私，有夠噁心」、「造成別人麻煩還自以為有趣」，認為這種行為相當惡劣。

相關餐具已消毒

涉事火鍋店發出聲明，表示絕對沒有、不可能也絕對不同意客人將整桶雪糕直接抱出冰櫃，甚至用公用匙羹挖食，完全超出店家的想像力與接受範圍。店家呼籲顧客能夠珍惜食材，對店家友善，不要因一時的「未進化」行為而毀掉整個冰櫃的雪糕，也毀掉對人性的信心，同時強調當晚已進行相關餐具消毒整理，請消費者放心用餐。