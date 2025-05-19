台詐防中心警員遇電騙 痛失284萬港元部門顏面掃地

反詐警察也受騙！台媒近日報道，台灣警政署刑事局防詐中心一名警員遭詐騙集團騙走存款達1095萬元新台幣（約284萬港元），事件曝光後令該部門顏面掃地，引發輿論質疑打詐警也被詐騙。刑事局稱，該名受害者只是支援警力，且已離開詐防中心。

上班空檔6次交款詐騙集團

報道指，該名吳姓警員年約50歲，是台警政署保安警察第一總隊支援刑事局詐防中心「金融調閱小組」成員，負責調查資料、追蹤金流、協助分析潛在被害人等工作。不料去年遭詐騙集團盯上，6度提取存款共1095萬元，還利用工作空檔當面交給車手，直到帳戶幾乎清空，向家人借錢時方驚覺自己落入詐騙陷阱。