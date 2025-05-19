台詐防中心警員遇電騙 痛失284萬港元部門顏面掃地

反詐警察也受騙！台媒近日報道，台灣警政署刑事局防詐中心一名警員遭詐騙集團騙走存款達1095萬元新台幣（約284萬港元），事件曝光後令該部門顏面掃地，引發輿論質疑打詐警也被詐騙。刑事局稱，該名受害者只是支援警力，且已離開詐防中心。
上班空檔6次交款詐騙集團
報道指，該名吳姓警員年約50歲，是台警政署保安警察第一總隊支援刑事局詐防中心「金融調閱小組」成員，負責調查資料、追蹤金流、協助分析潛在被害人等工作。不料去年遭詐騙集團盯上，6度提取存款共1095萬元，還利用工作空檔當面交給車手，直到帳戶幾乎清空，向家人借錢時方驚覺自己落入詐騙陷阱。
官方指僅支援行政 與防欺詐工作無關
據警方披露，該詐騙集團冒充知名財經專家和名人，以投資話術吸引受害者，稱保證獲利，進而要求受害者到假投資網站申請賬號，後依詐騙集團指示將款項匯入指定的帳戶或以面交方式交付假冒員工。刑事局回應，吳姓警員不是刑事局建制，是其他機關支援詐欺犯罪防制中心，他支援期間主要負責一般行政工作，與防詐欺工作無關，去年已結束支援，返回原單位。
詐騙集團已被瓦解
據了解，該詐騙集團於2024年間共騙取受害民眾約6000萬新台幣，其中包括防詐中心吳姓警員的1095萬元。該詐騙集團現已被瓦解，全案共查獲邱姓男子等18名嫌犯到案，查扣相關證物，後依組織犯罪防制條例、加重詐欺罪、洗錢防制法等罪送辦，邱姓主犯等7人裁定羈押。