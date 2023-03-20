台輕症今起不需通報 內地染疫不足5000人

兩岸新冠疫情繼續趨緩，中國疾控中心最新通布疫情，至上周四有4,917人核酸檢測陽性，較去年12月22日的694萬人大幅下降；同日7,091人入院，重症7人，無新增死亡病例。變種病毒方面，由去年9月26日至上周四起，共接報33,486宗Omicron本土病例，以BA.5.2.48和BF.7.14為主。
台灣昨公布前一日新增8,209宗本土病例，較上周減少7.4%；多43人病逝。台灣今起所有新冠輕症患者不用通報，不用隔離，實行「0+n」自主健康管理(即發病期間自行快測，發病日或檢測陽性10天後自行解除)。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞建議，陽性或輕症者非必要不外出，應待徵狀緩解及戴口罩才出門。
世衛促中方查新冠上游來源
另外，世衛新型病源體起源科學諮詢小組(SAGO)上周六指，世衛上周日發現有病毒新基因組數據及環境樣本數據，該樣本於2020年1月1日武漢華南海鮮批發市場關閉前取得，赫見環境樣本有高水平的貉線粒體DNA，未知貉是否新冠病毒宿主。世衛表示，有關樣本資料短暫經GISAID予全球科研人員經下載後，突又限制取閱，強烈呼籲中國疾控中心追查新冠上游來源。中國外交部早前重申，中方始終支持和參與病毒科學溯源，任何借機抹黑中國均不利國際抗疫合作。