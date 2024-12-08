台輪椅漢搭巴士屢遭大力摔斜板　直斥感覺不舒服：請你不要折磨我

本港現時絕大部分專營巴士都設有輪椅斜板，接載坐輪椅的殘疾人士出行。台灣近十數載亦致力推動引入可接載輪椅的巴士，但硬件也需要良好的軟件配合，有輪椅人士多次乘搭同一名車長時，屢遭對方大力摔斜板並用力踐踏，令他感到不舒服，質疑沒做錯甚麼的自己為何要受到如此對待，更即場要求車長注意態度，「請你不要折磨我，我也不會折磨你。」

罹患脊髓性肌肉萎縮症的「漸凍人」胡庭碩在社交網站指，已連續3次乘搭台北新北市963線巴士遇上同一名車長，憶述對方每次都會很大力開斜板，收斜板後也會用力踐踏。他形容，該名車長臉上暴露如黑道電影踹人、想致人於死地的青筋和咬牙切齒，直言對此感覺不舒服甚至噁心，認為自己沒有做錯甚麼、不喜歡受到如此對待。

胡庭碩提到，最近一次乘搭該車長時車上只有他一名乘客，遂大聲向車長表達不滿，又稱自己並不是「甚麼很賤的人」，希望對方不要這樣對他，「我相信可能你有你的苦衷，你的不舒服，但我也有，請你不要折磨我，我也不會折磨你。」他又透露，遇上其他友善車長都會連番謝謝對方，「是我真心感謝司機的服務。」

涉事營辦商留言致歉

涉事路線營辦商代表其後在帖文留言，對造成胡庭碩乘車體驗不佳深感抱歉，將重新培訓放置斜板方式不當的涉事車長，又透露有關巴士斜板的重量為18公斤。不過，當地網民對事件評價兩極，部分認為要求提升對待殘疾人士態度的要求合理，「一個社會的健全本來就應該照顧到更細緻的不同需求」，但亦有人為車長平反稱斜板很重、大力踐踏旨在確保安全等，「大聲不代表沒禮貌。」