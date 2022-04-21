台鐵五一僅1司機上班 工會：不加班行動不會取消

在台灣，屬於公營事業機構的台鐵近年發生多次重大傷亡事故，被批評與組織和運作僵化有關，已討論20年的台鐵改革迅速推進。行政院上月通過《台灣鐵路股份有限公司設置條例》草案(下稱《條例》草案)，送交立法院審議，但台鐵工會認為，草擬草案的交通部未與工會充分溝通就推動台鐵公司化，擔心員工福利受損，遂發起「五一不加班，合法休假」行動。有台灣傳媒指出，截至昨日，台鐵1.6萬名員工之中，有1.2萬人參與五一不加班行動，其中應上班的1,158名司機，只得1人確定上班，即五一3天連假期間，台鐵幾近癱瘓。

台鐵公司化草案初審通過 工會不滿無份協商

台鐵強調，仍與員工溝通中，將努力到最後一刻。然而，立法院交通委員會今日初審《條例》草案，23條條文之中，有9條修正、7條照行政院版通過，另7條未能達成共識，包括台鐵工會最在意的台鐵短期債務清零、資產取得、資產開發、員工福利和優惠退離等，但《條例》草案仍以9比5通過送交立法院會討論，討論前由朝野政黨協商。

台鐵工會指出，企業變革和工作條件轉換，交通部理應要與工會協商，不滿交通部至今未與工會協商，認為未達共識的條文最終還是會獲得通過，強調五一不加班行動不會取消。交通部長王國材則表示，行政院版的《條例》草案都有送交台鐵工會，他本人亦曾舉行15場說明會與台鐵員工溝通，但工會並無參加；《條例》草案與工會要求的差距只有兩成，關鍵問題也曾討論。

台鐵已宣布，4月30至5月2日期間的車票免手續費退票。王國材則稱，屆時高鐵和客運將加開班次，另會調派旅遊巴以「類火車」、「類區間車」模式運作。