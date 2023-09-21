台鐵普悠瑪列車出軌釀18死事故 事隔5年再尋獲罹難者遺骸

台鐵普悠瑪號列車於2018年10月21日在宜蘭縣出軌翻車，造成18人死亡。因應太魯閣號出軌列車近日發現罹難者遺骸，宜蘭地檢署今日（21日）表示，當局本月兩度搜尋普悠瑪列車車廂，發現13塊細小碎骨及一顆疑似牙齒，已送交刑事局鑑定是否事故罹難者遺骸。台鐵表達歉意，將待鑑驗結果出爐檢方通知家屬時，依家屬意願全力協助處理後續事宜。

在2021年4月2日，台鐵太魯閣號列車出軌事故釀成49死，有遇難者家屬近日登上車廂了解善後情況時，在第8節車廂發現仍有罹難者骨骸。當局重新搜索後，在現場發現56件遺留物，並有疑似人體骨骸1件、牙齒1顆等，引發社會譁然。

為確保不會出現同樣錯誤，宜蘭地檢署上周指派主任檢察官及承辦檢察官，偕警員及台鐵局人員，再次仔細勘查普悠瑪事故列車車廂是否尚有遺留物，結果發現多塊疑似屬於罹難者的遺骸。

