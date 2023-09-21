熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-09-21 18:38:16

台鐵普悠瑪列車出軌釀18死事故 事隔5年再尋獲罹難者遺骸

分享：
台鐵普悠瑪號列車於2018年10月21日在宜蘭縣出軌翻車，造成18人死亡 (資料圖片)

台鐵普悠瑪號列車於2018年10月21日在宜蘭縣出軌翻車，造成18人死亡 (資料圖片)

台鐵普悠瑪號列車於2018年10月21日在宜蘭縣出軌翻車，造成18人死亡。因應太魯閣號出軌列車近日發現罹難者遺骸，宜蘭地檢署今日（21日）表示，當局本月兩度搜尋普悠瑪列車車廂，發現13塊細小碎骨及一顆疑似牙齒，已送交刑事局鑑定是否事故罹難者遺骸。台鐵表達歉意，將待鑑驗結果出爐檢方通知家屬時，依家屬意願全力協助處理後續事宜。

在2021年4月2日，台鐵太魯閣號列車出軌事故釀成49死，有遇難者家屬近日登上車廂了解善後情況時，在第8節車廂發現仍有罹難者骨骸。當局重新搜索後，在現場發現56件遺留物，並有疑似人體骨骸1件、牙齒1顆等，引發社會譁然。

為確保不會出現同樣錯誤，宜蘭地檢署上周指派主任檢察官及承辦檢察官，偕警員及台鐵局人員，再次仔細勘查普悠瑪事故列車車廂是否尚有遺留物，結果發現多塊疑似屬於罹難者的遺骸。
 

當局本月兩度搜尋普悠瑪列車車廂，發現13塊細小碎骨及一顆疑似牙齒 (網上圖片) 當局本月兩度搜尋普悠瑪列車車廂，發現13塊細小碎骨及一顆疑似牙齒 (網上圖片)

家屬：二度傷害難以接受

普悠瑪事故罹難者家屬王先生表示，此前一直有家屬要求完整查驗車廂，政府部門卻遲遲未有動作，直到近日太魯閣號列車爆出留有殘骸，才啟動普悠瑪號車廂重驗，批評當局草草了事。

另一名罹難者家屬董小羚指，罹難者的遺骸早已入殮安葬，不少家屬的痛苦也隨事件慢慢過去。即使對比DNA，確認新發現遺骸的身份，重新將遺骸放入罹難者的骨灰龕，相信他們的家屬也會因此受到二次傷害。她批評相關單位處理此案的後續缺乏同理心及無責任感，新發現的遺骸只會勾起家屬傷痛回憶。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受