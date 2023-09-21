台鐵普悠瑪列車出軌釀18死事故 事隔5年再尋獲罹難者遺骸

台鐵普悠瑪號列車於2018年10月21日在宜蘭縣出軌翻車，造成18人死亡。因應太魯閣號出軌列車近日發現罹難者遺骸，宜蘭地檢署今日（21日）表示，當局本月兩度搜尋普悠瑪列車車廂，發現13塊細小碎骨及一顆疑似牙齒，已送交刑事局鑑定是否事故罹難者遺骸。台鐵表達歉意，將待鑑驗結果出爐檢方通知家屬時，依家屬意願全力協助處理後續事宜。
在2021年4月2日，台鐵太魯閣號列車出軌事故釀成49死，有遇難者家屬近日登上車廂了解善後情況時，在第8節車廂發現仍有罹難者骨骸。當局重新搜索後，在現場發現56件遺留物，並有疑似人體骨骸1件、牙齒1顆等，引發社會譁然。
為確保不會出現同樣錯誤，宜蘭地檢署上周指派主任檢察官及承辦檢察官，偕警員及台鐵局人員，再次仔細勘查普悠瑪事故列車車廂是否尚有遺留物，結果發現多塊疑似屬於罹難者的遺骸。
家屬：二度傷害難以接受
普悠瑪事故罹難者家屬王先生表示，此前一直有家屬要求完整查驗車廂，政府部門卻遲遲未有動作，直到近日太魯閣號列車爆出留有殘骸，才啟動普悠瑪號車廂重驗，批評當局草草了事。
另一名罹難者家屬董小羚指，罹難者的遺骸早已入殮安葬，不少家屬的痛苦也隨事件慢慢過去。即使對比DNA，確認新發現遺骸的身份，重新將遺骸放入罹難者的骨灰龕，相信他們的家屬也會因此受到二次傷害。她批評相關單位處理此案的後續缺乏同理心及無責任感，新發現的遺骸只會勾起家屬傷痛回憶。