台電動車撞分隔島爆炸 夫婦接載6童 4死4傷

現場是楊梅休息站附近，涉事電動車上有2大6小合共8人，包括40歲姓倪男司機、39歲妻子、他們3名小孩，以及舅仔的3名小孩。據報當時電動車本來在外側車道，但準備下交匯處時不知何故愈駛愈偏，結果猛撞交匯處中間的分隔島，整輛車隨即彈起來、車殼零件飛脫，並爆炸起火。

農曆新年將至，民眾紛紛開心團年之際，台灣桃園發生一宗令人心碎的車禍。一名男子駕駛電動車接載妻子及6名小童途中，在高速公路意外撞向交匯處中間的分隔島，隨即爆炸起火。事件造成4死4傷，死者括3名小童，最小僅兩歲。警方指事件涉及嚴重超載，亦有人質疑現場路段指示不清晰，導致司機反應不及。

救人者︰車門一度打不開

目擊者見該車不斷燃燒，起初還以為車上的人都已逃出，「因為燒起來看不到」。有民眾用了幾支滅火筒，但火勢不熄，索性冒險救人，但車門一度打不開，「因為它是電動車，那個門是打不開」。車上的人被安全帶纏住，救人者立即衝往商店拿剪刀剪斷安全帶，「那火一直往後面竄，那很燙。我就進去剪，小朋友女生，她那個頭是已經朝地板，那個火一直從地板燒起來」。

男司機 一對子女及兩歲外甥死亡

最終男司機證實當場死亡，司機位旁的妻子則手腳燒傷不省人事。後座6名小童3人死亡，包括夫婦的10歲兒子、4歲女兒及兩歲外甥。據報夫婦跟弟弟一家住在台中，夫婦當晚逛完中壢夜市，載著6名小孩回家。涉事電動車僅可坐5人，事發時嚴重超載。警方初步調查認為司機可能不熟路、天黑，而且車速過快肇禍。楊梅休息站是全台首個高架道路專用休息站，21年12月啟用以來屢生致命意外，有人認為與道路設計及標示不夠清晰有關，亦有人指台灣的公路分隔島常使用水泥護欄，而非金屬護欄，無助降低傷亡。