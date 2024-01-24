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中國
2024-01-24 14:56:04

台1歲嬰托兒所戴口罩窒息亡 疑鼻水眼淚沾濕引致

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台灣華視主播林彥汝昨日（24日）在社交平台轉發友人文章，表示對方姊姊的孩子疑因托兒中心的疏忽，戴口罩時窒息逝世，經查發現有可能是鼻水及眼淚沾濕口罩引致。

台灣華視主播林彥汝昨日（24日）在社交平台轉發友人文章，表示對方姊姊的孩子疑因托兒中心的疏忽，戴口罩時窒息逝世，經查發現有可能是鼻水及眼淚沾濕口罩引致。

台灣華視主播林彥汝昨日（24日）在社交平台轉發友人文章，表示對方姊姊的孩子疑因托兒中心的疏忽，戴口罩時窒息逝世，經查發現有可能是鼻水及眼淚沾濕口罩引致。友人請她轉發文章揭露事件經過，盼引起大眾及相關托兒服務業者的警惕，別讓事件再度發生。

林彥汝的友人表示，因為近來呼吸道疾病流行，當地托兒中心本周實施口罩令，老師早上幫小朋友戴上口罩，但被小朋友扯掉，老師於是又幫小朋友戴上。

台灣華視主播林彥汝昨日（24日）在社交平台轉發友人文章，表示對方姊姊的孩子疑因托兒中心的疏忽，戴口罩時窒息逝世，經查發現有可能是鼻水及眼淚沾濕口罩引致。 台灣華視主播林彥汝昨日（24日）在社交平台轉發友人文章，表示對方姊姊的孩子疑因托兒中心的疏忽，戴口罩時窒息逝世，經查發現有可能是鼻水及眼淚沾濕口罩引致。

托兒所老師以為哭累睡覺 錯過黃金急救

小朋友因此大哭，可能是因鼻水及眼淚沾濕口罩，因而黏住口鼻產生窒息，令小朋友掙扎倒下，老師卻誤以為是小朋友哭累了睡覺不為意，直到20分鐘後換教室時方發現他沒呼吸心跳，錯過黃金急救時間，送深切治療部搶救，最終回天乏術。

友人心痛表示，這是姊姊努力8、9年才生下的孩子，好不容易將滿周歲時，也快要過年，卻發生這樣的事。因此希望透過林彥汝的轉發，讓更多人意識到嬰兒戴口罩的危險性。

醫生：不建議1歲以下戴口罩 睡覺更不該戴

台北榮總兒童醫學部主任牛道明表示，嬰兒沒有行動力，不太需要戴口罩，反而是已經會跑跳的幼兒，才需要配戴口罩。因此，不建議1歲以下的小朋友戴口罩，因為年紀小朋友戴不住，就算戴了效果也不好。

台大兒童醫院院長黃立民也表示，不需要勉強小朋友配戴口罩，特別是午休等睡覺時候，建議小學以上再配戴。若是托兒中心、幼稚園擔憂呼吸道疾病等，應該是請有症狀的小朋友請假在家，拉開其他小朋友與感染者的距離。

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