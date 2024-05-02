台5歲搜救犬「木蘭」癌逝 領犬員淚崩：永遠為你感動驕傲

拉布拉多犬「木蘭」於2018年出生，不到半年就到了新北市消防局受訓擔任搜救犬，而牠幸運遇上了愛狗成痴的領犬員賴冠潔，一人一犬相互信任，她們一路過關獲瓦礫堆高級認證，並創下新北市消防局搜救犬從初級至高級認證皆100%通過紀錄。「木蘭」曾參與多場重大任務，包括2017年蝶戀花遊覽車翻車事故、2018年花蓮大地震、2021年虎豹潭事故、2023年卡努颱風南投仁愛鄉土石流事故。

四肢此前已無法自由行動

惟木蘭於2022年6月被發現胸部有硬塊，經手術切除後，證實該腫塊為皮膚肥大細胞瘤，已是第2期癌症且有區域淋巴結轉移，木蘭在消防局不放棄下，積極治療，但去年情況惡化，開刀手術住院治療，至今年4月24日病逝。

木蘭於死前2個月，因癌細胞侵蝕神經及及呼吸系統跡象，四肢已無法自由行動，賴冠潔在社文平台貼文，稱木蘭被癌症折磨了數個月，「牠慢慢的無法站立，慢慢的無法行走，慢慢的無法抬頭，連最後一支能撥動奴才起床的左腳也慢慢的…」、「而你選擇在我們連假的第1天，緩緩安詳地離去了」、「沒有發生任何恐怖的病徵，但卻非常突然，感到欣慰的同時，眼淚就變成了瀑布」。