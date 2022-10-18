台6歲女童餓至皮包骨 翻垃圾桶找食物 黑心繼父辯無錢「只准吃一口飯」

台灣傳媒報道，女童生母姓黃，28歲，因未婚生女而將女童交由女童外祖父照顧。外祖父待女童如珠如寶，養得白白胖胖，直到黃女2018年10月與一名姓林男子結婚後，將女童接走，一家三口一起居於高雄市三民區一間出租屋。至2019年12月，黃女誕下一女，並為專心照顧小女兒，將女童的起居生活和晚餐都交予林男負責。

台灣高雄一名6歲姓黃女童自2019年底被生母交由繼父照顧後，長達10個月無飽飯吃，由微胖餓至皮包骨，體重只剩13.5公斤，且身上有多處瘀傷。學校發現女童在課室翻垃圾桶找食物吃，且身上有新舊傷痕，通報社會局介入調查，才揭發這宗黑心繼父長期虐待繼女案件。繼父被控「妨害幼童發育罪」，女童在庭上作證時直言「只吃一口(繼父)就會收掉我的飯……我不知道原因，我伸手拿食物，他們就打我」，繼父則辯稱「工作不穩，沒錢養小孩」。不過，高雄地方法院法官認為繼父「顯然是說謊」，判繼父監禁4年2個月。

女童體重僅13.5公斤 幼稚園起向同學乞討食物

2020年9月，女童在所就讀的小學課室翻垃圾桶找食物，老師驚見異狀通報社會局，才揭發女童一直都被繼父限制食量，長期處於饑餓狀態，導致營養不良、低血鈣、輕度貧血、體重過輕僅得13.5公斤，生長曲線在同齡女童的0.02%(同齡女童中有99.98%的體重超越涉事女童)，生長發育遲緩；女童為填飽肚子，自幼稚園起就向同學乞討食物或者偷食物吃，還常被繼父以「不乖」為由毆打，甚至曾被捏頸提起數秒。

女童：我伸手拿食物，他們就打我，我很餓

女童在庭上的證供更令人極為痛心：「從我跟爸爸(林男)一起住開始，吃飯不能吃飽，只吃一口就會收掉我的飯，叫我停手不可以摸湯匙跟飯，我不知道原因，我伸手拿食物，他們就打我，有時用棍子，有時用手打，他們會把食物收到最高的位置讓我拿不到，我很餓，半夜不睡覺偷吃餅乾，連冰的飯冰的菜都偷著吃，我肚子很餓走路會搖晃會想睡覺。」

女童曾被繼父捏頸提起 「幾乎沒氣」

女童還指出：「爸爸在家會打我，用愛的小手、棍子還有手，除了尿尿的地方，身上都被他打過，從我讀(幼稚園)大班開始，每天都打；我脖子的傷是爸爸抓的，他掐住我脖子，我沒辦法講話，他放我下來時我幾乎都沒氣了。」

繼父辯稱經濟狀況不佳 法官：顯然是說謊

然而，林男一直否認虐待女童，在庭上辯稱經濟狀況不佳，女童才會挨餓，又強調打女童都只是「輕輕沒出力、嚇嚇她罷了」，其身上的瘀傷「不知道怎麼來的」。不過，法官指出，林男曾於被捕後寫自白書承認在「沒打女童」一事上說謊，卻又在出庭時否認犯行，甚至辯稱是教訓女童在外偷竊才捏頸，卻不反省女童會以在外乞食、翻找垃圾桶食物等「如此違背人性尊嚴的方式維生」，始作俑者就是其本人。法官還指出，林男和黃女體型均較一般人稍胖，全家僅有女童一人體重過輕、營養不良，認為林男聲稱經濟狀況不佳才讓女童挨餓，「顯然是說謊」，且犯行後態度惡劣，故以妨害幼童發展罪判其監禁4年2個月，可上訴。

法官炮轟女童生母縱容繼父犯行「有虧母職」

至於黃女有否參與虐待女童，檢方因查出黃女見女童身體狀況變差時，曾帶女童連跑4間醫院求醫，想找出女兒變瘦、變弱原因，故認定其無參與虐待，不作起訴。不過，女童作證時直言，「媽媽有跟爸爸說要打不要用棍子打，因為會造成一條一條傷痕，要用拖鞋跟手打，怕我會跑去社會局告狀，但爸爸不會聽媽媽講，他還是照樣會拿棍子打」。法官炮轟黃女明知女兒長期受虐，卻仍然縱容林男毆打自己的女兒、讓女兒挨餓，「身為人母，未盡保護女兒之責，反而縱容林男所為，有虧母職」。

外祖父爆女兒女婿都用最新款iPhone兼有2輛電單車

目前女童監護權已由外祖父取得，黃女對女童的全部親權亦已被少年及家事法院裁定停止。外祖父知悉林男在庭上的辯解後，向台灣媒體大爆料指，林男與黃女都有打工，兩人都使用最新款iPhone手機，還有兩輛電單車代步，「怎麼可能沒錢養小孩」。外祖父更指出，2019年5月去黃女家看女童時，已發現女童瘦到像骷髏頭，黃女表示不知道原因，自己遂擔心女兒女婿工作不穩沒錢吃飯，開始拿食物過去接濟，沒想到有一次帶魚湯過去時，女童只吃魚湯，沒有吃飯桌上其他食物，而且「感覺好像很久沒吃東西」；2020年4月一次準備了非常多食物過去，女童就將他帶過去的食物吃光。

外祖父見女童身上瘀傷曾質問女兒 終被拒絕來往

外祖父還指，當日發現女童身上有很多瘀傷，「孫女說那是爸爸打的，我很生氣說『那我去問他們』，結果孫女說『阿公，我不知道，你不要問我，你不要問我，你跟他講的話，我會再被打』」。外祖父逐致電質問黃女，黃女卻回應稱林男不可能打小孩，並稱不知道傷勢從何而來，之後拒絕他再登門，甚至全家搬走。

外祖父又提到，剛接回女童時，頭2個月女童睡覺時會哭喊「不要打我、不要打我」，直言「孫女就像一個長期受到驚嚇的小雞，甚麼都不敢說，總是會問『阿公，你會不會又把我帶回去爸爸那邊？』」，自己只能用力抱著孫女，向她保證「絕對不會」。

