台LGBT攝影師林家夯南京參展被拘留　國台辦：攜帶58件「淫穢物品」

國台辦發言人陳斌華今（12日）主持例行記者會回應，據了解，台灣一位民眾5月31日在南京參加藝術市集活動被執法部門巡查發現展示疑似淫穢圖片，隨後警方對其進行傳喚審查，依法依規作了規範處置。

台灣一名攝影師日前帶著LGBT作品赴南京參展遭拘留。大陸國台辦回應稱其攜帶58件「淫穢物品」，考慮到當事人不了解大陸法規，因此「不予行政處罰」，並譴責民進黨當局藉機炒作恐嚇台灣民眾。

公安部門鑑定展品中有58件是「淫穢物品」

國台辦發言人陳斌華今（12日）主持例行記者會回應，據了解，台灣一位民眾5月31日在南京參加藝術市集活動被執法部門巡查發現展示疑似淫穢圖片，隨後警方對其進行傳喚審查，依法依規作了規範處置。

陳斌華指出，經公安部門鑑定，該攝影師所攜帶展品中有58件是「淫穢物品」，已構成「運輸淫穢物品」。在當地台辦積極協助下，警方依法快速處置，考慮到當事人確實不了解大陸相關法規，對其作出「不予行政處罰」的決定，其當晚已離開辦案中心，並於數日後返台。

陳斌華表示，該案事實清楚，證據確實、充分，警方審查處理依法依規、文明規範。並譴責民進黨當局捕風捉影、大肆炒作，借機恐嚇台灣民眾。