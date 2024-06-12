台LGBT攝影師林家夯南京參展被拘留　國台辦：攜帶58件「淫穢物品」

台灣一名攝影師日前帶著LGBT作品赴南京參展遭拘留。大陸國台辦回應稱其攜帶58件「淫穢物品」，考慮到當事人不了解大陸法規，因此「不予行政處罰」，並譴責民進黨當局藉機炒作恐嚇台灣民眾。
公安部門鑑定展品中有58件是「淫穢物品」
國台辦發言人陳斌華今（12日）主持例行記者會回應，據了解，台灣一位民眾5月31日在南京參加藝術市集活動被執法部門巡查發現展示疑似淫穢圖片，隨後警方對其進行傳喚審查，依法依規作了規範處置。
陳斌華指出，經公安部門鑑定，該攝影師所攜帶展品中有58件是「淫穢物品」，已構成「運輸淫穢物品」。在當地台辦積極協助下，警方依法快速處置，考慮到當事人確實不了解大陸相關法規，對其作出「不予行政處罰」的決定，其當晚已離開辦案中心，並於數日後返台。
陳斌華表示，該案事實清楚，證據確實、充分，警方審查處理依法依規、文明規範。並譴責民進黨當局捕風捉影、大肆炒作，借機恐嚇台灣民眾。
台灣同胞只要不違法完全不必有任何顧慮
陳斌華強調，「只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞來大陸完全不必有任何顧慮，可以高高興興來大陸、平平安安回台灣」。
據悉，台灣攝影師林家夯5月底攜LGBT攝影作品參加「南京藝術書展」，結果被當地公安帶走，並以涉嫌販賣淫穢圖像拘留。他返台後公布自己的遭遇，並表示短期內不會考慮再到大陸工作或旅遊。
另外，有關日前有台灣旅行團赴陸旅遊，其中一名團員途中被帶走「留置」，直到其他團員返台幾天後才返回。陳斌華回應，中方一貫鼓勵支持兩岸正常、健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益。將持續為台灣民眾來大陸旅遊創造更好條件，提供更好產品和服務。
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