史丹福博士入職鄉鎮小公僕　網民：「捲」到極點是浪費

，擁有美國史丹福大學博士學位的蘇朕，錄取為宿州市轄下靈璧縣向陽鎮的鄉鎮機關基層事務管理人員，引發網民熱議

內地青年就業難，「內捲」環境下不少人報考公務員。今年6月網傳一份安徽省宿州市公布的公務員錄取名單中，擁有美國史丹福大學博士學位的蘇朕，錄取為宿州市轄下靈璧縣向陽鎮的鄉鎮機關基層事務管理人員，引發網民熱議，認為中國年輕人就業「捲」到極點，「是一種浪費」。

試用期一年 晉升培養沒特殊待遇

內媒近日證實，蘇朕已入職，晉升和培養方面不具特殊待遇，一年試用期滿後會確定崗位，他稱希望低調，不欲接受採訪。此次蘇朕報考的基層事務管理職位，職級層次為四級主任科員及以下，從事公共服務、鄉風文明建設、鄉村振興等基層綜合管理工作。