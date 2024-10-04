史丹福博士入職鄉鎮小公僕　網民：「捲」到極點是浪費

內地青年就業難，「內捲」環境下不少人報考公務員。今年6月網傳一份安徽省宿州市公布的公務員錄取名單中，擁有美國史丹福大學博士學位的蘇朕，錄取為宿州市轄下靈璧縣向陽鎮的鄉鎮機關基層事務管理人員，引發網民熱議，認為中國年輕人就業「捲」到極點，「是一種浪費」。
試用期一年 晉升培養沒特殊待遇
內媒近日證實，蘇朕已入職，晉升和培養方面不具特殊待遇，一年試用期滿後會確定崗位，他稱希望低調，不欲接受採訪。此次蘇朕報考的基層事務管理職位，職級層次為四級主任科員及以下，從事公共服務、鄉風文明建設、鄉村振興等基層綜合管理工作。
據早前報道，蘇朕2012年畢業於安徽省蕭縣的高中，是當年該校的理科狀元。他就讀中國科學技術大學物理學院時，曾獲取第35屆郭沫若獎學金。該獎學金是中科大的最高榮譽獎學金，競爭激烈。2016年，蘇前往史丹福大學深造，並在2023年獲得應用物理學博士，其在初高中校友的眼中是「學神」一樣的存在。
蘇朕被錄取的消息引起不少網民熱議，認為中國年輕人就業「捲」到極點是一種浪費，「宇宙的盡頭是編制……不接受反駁」、「要不要這麼捲？」、「某種意義上浪費了大量資源」、「金飯碗吸引力堪比萬有引力」，另有人表示「體制內整體學歷提升是好事」、「人家這個學歷，過幾年就到省廳啦」、「有高學歷有專業背景的人去基層，對基層工作肯定有幫助。」。