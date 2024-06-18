史丹福大學博士考上內地鄉鎮公務員　網歎：殺雞用牛刀

據多家中國媒體報導，16日晚，中國安徽省宿州先鋒網發布了《宿州市2024年度考試錄用公務員擬錄用人員公示（第二批）》。擬錄用人員中，擁有博士學位的考生蘇某來自於史丹福大學（Stanford University），其報考的是靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理職位。

中國男子蘇某獲得美國史丹福大學博士後，以第一名的優異成績考上安徽省宿州市鄉鎮的公務員。這一新聞登上熱搜後，引發網友熱議。

史丹福大學世界排名位列第5位

據多家內地媒體報導，16日晚，中國安徽省宿州先鋒網發布了《宿州市2024年度考試錄用公務員擬錄用人員公示（第二批）》。擬錄用人員中，擁有博士學位的考生蘇某來自於史丹福大學（Stanford University），其報考的是靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理職位。

招聘資料顯示，代碼為040167的職位共招聘2人，從事公共服務、鄉風文明建設、鄉村振興等基層綜合管理工作，靈璧縣韋集鎮1名、向陽鎮1名，錄用後考生按總成績排名選擇崗位。職位資格條件及要求為：面向本市戶籍人員，錄用後簽訂5年內不得流出本鄉鎮的協議。

先前宿州市公務員局公佈的考試成績表顯示，報考該職位的6名考生中，蘇某的筆試、面試、總分成績均位列第一。

宿州下轄1個區、4個縣，其中靈璧縣2023年GDP總量為333.40億元人民幣（約1488.2億新台幣），排名全市第三。

據公開資料，史丹福大學是世界著名的綜合研究型大學，2024QS世界大學排名中位列世界第5位。