史丹福大學博士考上內地鄉鎮公務員　網歎：殺雞用牛刀

中國男子蘇某獲得美國史丹福大學博士後，以第一名的優異成績考上安徽省宿州市鄉鎮的公務員。這一新聞登上熱搜後，引發網友熱議。
史丹福大學世界排名位列第5位
據多家內地媒體報導，16日晚，中國安徽省宿州先鋒網發布了《宿州市2024年度考試錄用公務員擬錄用人員公示（第二批）》。擬錄用人員中，擁有博士學位的考生蘇某來自於史丹福大學（Stanford University），其報考的是靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理職位。
招聘資料顯示，代碼為040167的職位共招聘2人，從事公共服務、鄉風文明建設、鄉村振興等基層綜合管理工作，靈璧縣韋集鎮1名、向陽鎮1名，錄用後考生按總成績排名選擇崗位。職位資格條件及要求為：面向本市戶籍人員，錄用後簽訂5年內不得流出本鄉鎮的協議。
先前宿州市公務員局公佈的考試成績表顯示，報考該職位的6名考生中，蘇某的筆試、面試、總分成績均位列第一。
宿州下轄1個區、4個縣，其中靈璧縣2023年GDP總量為333.40億元人民幣（約1488.2億新台幣），排名全市第三。
據公開資料，史丹福大學是世界著名的綜合研究型大學，2024QS世界大學排名中位列世界第5位。
網友：考公務員純浪費
這一新聞登上熱搜後引發微博網友熱議，不少人對此感到驚訝，認為是「純浪費」，「殺雞用牛刀」，「這就是中國為何沒辦法出那麼多的諾貝爾獎和像馬斯克這樣的人才。畢業之後，人才都去考公務員了」。有人爆料稱當事人大學階段曾就讀中國名校中國科技大學，「還拿過很牛的獎，沒想到居然也去追逐鄉鎮公務員。」
不過也有網友認為，考上公務員只是當事人仕途的起點，「先拿個入場券」，並不意味著一輩子都會在鄉鎮，對他的選擇表示理解，「希望當個好官。」有網友表示，「金子在哪裡都會發光」，「國家治理體系和治理能力的提升需要這樣的人才」。還有網友對這種「考公熱」表示感慨：「宇宙的盡頭是考公。」「全民直播，全民帶貨，全民考公，全民 896，我們是社會主義的接班人，我們都有美好的未來。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章