司機為「鸚鵡何時學說話」與女朋友鬧交　撞死一家三口今被判死緩

江西省景德鎮一家三口過馬路慘遭車輛撞死，案件今宣判，涉案司機因危險方法危害公共安全罪被判處死刑，緩期二年執行兼剝奪政治權利終身。控方披露，事件起因是肇事司機在車內與女朋友爭論「鸚鵡何時開始學說話」，心情不佳加速踩油門導致失控釀禍。
《極目新聞》報道，根據庭審筆錄，事發當時廖男駕車載著女朋友，正在等紅綠燈，「等紅綠燈的時候，兩個人因為『鸚鵡學人說話』何時開始而討論，一個說大概4千年、一個又說6千年。廖男當時就向女朋友發脾氣，女朋友沒回應，只以手機上網查答案。」
報道表示，之後綠燈亮起，廖男狂踩油門，「廖男就踩下100％電動車油門），女朋友被嚇到就哀求他說：『老公，我錯了。』廖男鬆了一點，接著又把電門踩到100％。」
意外時車輛時速達128公里
控方指出，廖男在短短數秒內兩度加速，在限速40公里的市區馬路上失控，撞倒正在過馬路的一家三口，根據鑑定，當時車時速高達128公里。
報道表示，交通意外發生於2024年10月2日傍晚6時42分，地點位於景德鎮市昌江大道，胡姓男子一家三口正在斑馬線上過馬路，遭廖男高速駕駛車輛正面撞擊，其中年僅11個月的嬰兒當場身亡，胡男夫妻送院後雙雙不治。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章