司機為「鸚鵡何時學說話」與女朋友鬧交　撞死一家三口今被判死緩

江西省景德鎮一家三口過馬路慘遭車輛撞死，案件今宣判，涉案司機因危險方法危害公共安全罪被判處死刑，緩期二年執行兼剝奪政治權利終身。控方披露，事件起因是肇事司機在車內與女朋友爭論「鸚鵡何時開始學說話」，心情不佳加速踩油門導致失控釀禍。

《極目新聞》報道，根據庭審筆錄，事發當時廖男駕車載著女朋友，正在等紅綠燈，「等紅綠燈的時候，兩個人因為『鸚鵡學人說話』何時開始而討論，一個說大概4千年、一個又說6千年。廖男當時就向女朋友發脾氣，女朋友沒回應，只以手機上網查答案。」