合肥教授大講「讀好書娶外國老婆改變後代基因」 學生上台搶咪轟崇洋媚外

安徽合肥一間中學近日邀請一名大學副教授到校演講，未料該名副教授竟然大講「讀好書就能去外國娶老婆改變後代基因」等偉論，還建議學生「出國後別再回來」，引來陣陣噓聲之餘，有學生更上台搶咪，批評其「崇洋媚外」。事件掀起網絡熱議，網民紛紛炮轟該名副教授「毒害中學生的思想」、「三觀不正還搞教育」、「在他看來，讀書就是為了交配」、「為人師表，竟然能口出這些狂言」，並讚揚搶咪學生「正義」、「幹得漂亮」。安徽省教育廳下令涉事大學黨委調查該名副教授。

陳宏友聲稱兒子美國留學拍拖是「人上人」

合肥市廬江中學上周六下午邀請合肥師範學院教育學院副教授陳宏友，到校內進行感恩勵志演講，聽眾為高中三年級全體師生，總共約1,000人。其中有學生在社交媒體透露，「我們學校據說花兩萬(人民幣)請了這個所謂的教授」，並指陳宏友自稱已演講了1,800場，但其演講內容卻是「讓人匪夷所思的三觀震碎的話」，例如批評同性戀不正常，又聲稱兒子在美國某大學留學，交了個美國女友，「說了很多，意思是自己兒子已經成為人上人了」。

陳宏友聲言與外國人結婚生子能「雜交出更好的精英」

該學生又節錄了陳宏友其中一段原話，「我們成績好的人最好要找外國人結婚生子，因為這樣可以讓我們雜交出更好的精英，我們如果考了安徽的好大學，你就可以任意選安徽的男人和女人，如果你考了北京的好大學，那麼你就可以選全中國的好男人、好女人，如果你考了美國的好大學，你就可以挑選全世界的男人女人」。該學生反問，「學習難道是為了這？」