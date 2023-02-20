合肥教授大講「讀好書娶外國老婆改變後代基因」 學生上台搶咪轟崇洋媚外

安徽合肥一間中學近日邀請一名大學副教授到校演講，未料該名副教授竟然大講「讀好書就能去外國娶老婆改變後代基因」等偉論，還建議學生「出國後別再回來」，引來陣陣噓聲之餘，有學生更上台搶咪，批評其「崇洋媚外」。事件掀起網絡熱議，網民紛紛炮轟該名副教授「毒害中學生的思想」、「三觀不正還搞教育」、「在他看來，讀書就是為了交配」、「為人師表，竟然能口出這些狂言」，並讚揚搶咪學生「正義」、「幹得漂亮」。安徽省教育廳下令涉事大學黨委調查該名副教授。
陳宏友聲稱兒子美國留學拍拖是「人上人」
合肥市廬江中學上周六下午邀請合肥師範學院教育學院副教授陳宏友，到校內進行感恩勵志演講，聽眾為高中三年級全體師生，總共約1,000人。其中有學生在社交媒體透露，「我們學校據說花兩萬(人民幣)請了這個所謂的教授」，並指陳宏友自稱已演講了1,800場，但其演講內容卻是「讓人匪夷所思的三觀震碎的話」，例如批評同性戀不正常，又聲稱兒子在美國某大學留學，交了個美國女友，「說了很多，意思是自己兒子已經成為人上人了」。
陳宏友聲言與外國人結婚生子能「雜交出更好的精英」
該學生又節錄了陳宏友其中一段原話，「我們成績好的人最好要找外國人結婚生子，因為這樣可以讓我們雜交出更好的精英，我們如果考了安徽的好大學，你就可以任意選安徽的男人和女人，如果你考了北京的好大學，那麼你就可以選全中國的好男人、好女人，如果你考了美國的好大學，你就可以挑選全世界的男人女人」。該學生反問，「學習難道是為了這？」
內地「極目新聞」亦引述其中一名高三學生小軍(化名)稱，剛開始演講時，陳宏友先詢問學生「你們為甚麼而學習」，大多數學生都回應「為中華之崛起而讀書」。隨後陳宏友陸續談到自己以前「沒本事被人看不起」，後來靠讀書改變命運的經歷，然後再提到自己娶了一個「離家鄉很遠的妻子，改變了陳家的基因」，要讓子女好好學習，「以後娶白種、黑種的優秀基因女人，改變後代的基因」。
學生上台搶咪：學習是為了中華民族偉大復興
小軍表示，陳宏友當時的語氣像開玩笑，但之後越講越偏離主題，例如認為外國人血統崇高、鼓勵學生與外國人結婚，還建議「出國的學生別再回來」等，令自己和其他同學都感到不舒服。當陳宏友談到「讀好書挑選男人/女人論」時，台下更開始噓聲四起，在座女同學反應尤為強烈。最後一名男同學衝上台搶咪，大罵「他眼裡只有錢！學習是為了錢，崇洋媚外」，並高呼「努力學習是為了甚麼？是為了中華民族的偉大復興……同學們，努力學習，為了中華民族的偉大復興！」
小軍透露，男同學的講話獲得許多掌聲，陳宏友搶回咪後繼續演講，但學生陸續離場。
陳宏友：即興發揮令學生誤解 我感到很內疚
校方事後讚揚搶咪學生勇敢、「三觀很正」，強調不會處理該名學生。合肥市政府已責成廬江縣政府成立調查組，對廬江中學把關不嚴調查問責。安徽省教育廳則要求陳宏友所在大學調查陳宏友。目前陳宏友已被停課。陳宏友對內媒聲稱，當時因為投影儀器未準備好，為活躍現場氣氛而即興發揮，與學生交流，未料令學生誤解、感到不舒服，「是我的不對，我感到很內疚。現在已經在家裡寫檢查(報告)」。
陳宏友曾獲安徽省高等院校首屆「省級教壇新秀」榮譽、合肥師範學院首屆「最受學生歡迎的十佳教師」，並曾當選北京師範大學第十批榮譽校友。合肥師範學院網站已撤下陳宏友的資料。