吉林大碼老師用兩年減重75公斤　網民：她太有毅力了

吉林省吉林市一名25歲女老師近日自曝減肥經歷，稱為了「自我救贖」，決心減肥，並從160公斤減重到85公斤，成功從「最肥教師」變身成「女神」。 據內媒《白鹿視頻》近日報道，這位小鑫老師（@鑫哥Zzz）5日在社交媒體分享自己的減肥經歷，成功甩肉75公斤，令學生、家長和同事紛紛驚喊：「在變魔術？」 減肥經歷是「自我救贖」 據小鑫老師稱，她從小體重基數較大，因為學業壓力等原因，一直沒有減肥，最重時有160公斤。大學畢業後，她選擇成為一名小學老師。為了把更好的形象呈現給學生，同時也想在青春年華留下最美的模樣，她決心開始減肥，透過健身和控制飲食，用兩年多的時間，減到了現在的85公斤。 她表示，中間情緒也崩潰過，但還是堅持了下來。覺得減肥這段經歷是「自我救贖」，「在最好的年紀，像花一樣綻放了最美的自我。」

靠運動及調整飲食 對於網友好奇她的減肥秘訣，小鑫老師表示是「少吃多動」，主要是靠運動及調整飲食減肥，從跳繩開始逐步進階到健身房鍛煉，包括請私教和重訓等，兩年多總共花費近10萬元人民幣（約10.8萬港元）。飲食方面，她嚴格保持清淡飲食，戒掉了叫外賣的習慣，作息也從喜歡熬夜改為現在的早睡早起。 對於她的驚人轉變，網友也紛紛表示驚歎和佩服：「她太有毅力了。」「在學生眼裏真的是榜樣了。」「最胖的時候也沒放棄打扮自己，瘦下來是遲早的。」「她最胖的時候，臉也很好看呀～」 對此，小鑫老師回應網友稱：「一路走來經歷了很多坎坷和磨難，不過好在我意志很堅定挺過來了，現在的我，活出了自己最喜歡的樣子」，並表示「我會繼續加油瘦成一道閃電」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章