吉林時間管理大師　扮富二代重婚騙財與5「妻」住同區4年無人知

恐怕電影亦拍不出這樣的橋段，內地吉林一名男子，在有婚姻的狀況下，竟以夫妻名義和5名女子同居， 5個「妻子」生活在同一個社區，其中1人還與正宮住在同一棟大廈，但彼此都不知道對方的存在，時間長達4年之久。

綜合《法治日報》、《星視頻》等內地媒體報道，90後小俊(化名)家庭經濟條件不好，高中輟學後跟隨父親打零工， 2019年在線上遊戲上認識網友小佳，為了打造富二代的背景，經常給對方傳豪車、現金、奢侈品等照片，還多次送仿冒的名牌包和手錶，2人迅速墜入愛河，不久便奉子成婚，但小俊不但不給生活費，還多次向她討錢，小佳忍無可忍下將小俊趕出家門，寧願獨力養兒。小俊之後用同樣手法，在線上遊戲認識小紅，以結婚需要裝修婚房的名義，獲得14萬元人民幣(下同)，小紅後來亦懷孕，小俊索性以夫妻名義與小紅租住小佳同一幢大廈。