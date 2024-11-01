吉林時間管理大師　扮富二代重婚騙財與5「妻」住同區4年無人知

恐怕電影亦拍不出這樣的橋段，內地吉林一名男子，在有婚姻的狀況下，竟以夫妻名義和5名女子同居， 5個「妻子」生活在同一個社區，其中1人還與正宮住在同一棟大廈，但彼此都不知道對方的存在，時間長達4年之久。
綜合《法治日報》、《星視頻》等內地媒體報道，90後小俊(化名)家庭經濟條件不好，高中輟學後跟隨父親打零工， 2019年在線上遊戲上認識網友小佳，為了打造富二代的背景，經常給對方傳豪車、現金、奢侈品等照片，還多次送仿冒的名牌包和手錶，2人迅速墜入愛河，不久便奉子成婚，但小俊不但不給生活費，還多次向她討錢，小佳忍無可忍下將小俊趕出家門，寧願獨力養兒。小俊之後用同樣手法，在線上遊戲認識小紅，以結婚需要裝修婚房的名義，獲得14萬元人民幣(下同)，小紅後來亦懷孕，小俊索性以夫妻名義與小紅租住小佳同一幢大廈。
小俊將「妻子」們安置同一小區
小俊食髓知味，故技重施，先後再結識大學生小敏、小欣和護士小蘭，同樣以夫妻名義在同一小區租住，取得對方的信任後，多次以資金周轉為由，向3女分別騙取1.5萬元、1萬元、8,000元。其後更在獲得小紅母親的社會保障卡密碼，盜刷累計高達11萬。直到2023年4月，小俊為再取得小欣的信任，租了一輛豪車去探望，將一個聲稱裝有10萬元現金的黑色塑膠袋交給她。不過，後來小俊態度變得冷淡，小欣在室友的鼓勵下打開袋子，卻發現裡面是銀行點鈔員練習所用的「練功券」，頓時感到震驚又氣憤，於是報警處理，事情才東窗事發。小俊因犯詐騙罪、盜竊罪、重婚罪，法院依照《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》相關規定，數罪並罰，判決有期徒刑9年6個月，並處罰金12萬元，追繳小俊違法所得28萬餘元，並返還各被害人。
網民：時間管理大師 羅志祥都服
事件曝光後，引起大批內地網民震驚熱議，紛紛留言：「時間管理大師」、「羅志祥都服」、「電視劇都不敢這麽拍吧」、「高手，實在太厲害」、「把整個小區當皇宮了」、「活該，拜金女」、「同一個小區四年五個妻子，他不用天天回家，卻天天回小區，也不怕被看見」，亦有不少網民猜想小俊是個俊男：「讓我看看有多帥」、「肯定很帥，女的就喜歡這種」。
2020年，歌手羅志祥被拍拖9年的女友周揚青爆出他一腳踏兩船，忙於工作之餘，甚至每天都和不同女生約炮，網民譏諷為「時間管理大師」。