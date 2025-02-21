吉林殘疾男坐監遭獄友傳愛滋　官方：皮膚傷口接觸致感染

吉林省一名殘疾男子因搶劫、故意殺人（未遂）入獄，兩年後竟被檢出HIV抗體為陽性，他向所在監獄提起行政訴訟，並要求官方賠償800餘萬元人民幣（約857萬港元）。

據內媒《紅星新聞》20日報道，趙姓男子2001年因墮樓而下半身癱瘓，後因夥同他人實施搶劫、故意殺人（未遂）罪，於2008年被判處有期徒刑20年，2009年1月轉入吉林省四平監獄服刑，長期在監獄醫院接受治療。趙男入獄後的醫療記錄顯示，他的感染關鍵點出現在2011年5月。

索償800餘萬元

隨後，趙男及其家屬認為監獄方有管理問題，導致其感染愛滋，遂對四平監獄提起行政訴訟，並提出國家賠償要求，具體金額約800餘萬元人民幣（約857萬港元）。

據當地法院調查，與趙男同期在監獄醫院接受治療的另一名服刑人員為HIV帶原者（2004年確診），病歷證實後者2010年11月出現發燒伴隨皮疹症狀，且有進入趙男病房協助如廁、日常接觸等情形。最終，最高法認定趙男感染發生於2009年6月至2011年6月服刑期間，四平監獄存在監管過錯並應承擔一定賠償責任。

報道引述該案賠償決定書內容，指趙男雙足皮膚潰爛，創面持續滲液，而另一名服刑人員為HIV帶原者，其皮疹症狀可能增加病毒載量，接觸時皮膚屏障破損構成傳播可能。吉林省高級人民法院認為，趙某感染愛滋病病毒的根本原因係由他人傳播，主要責任在於傳播者，四平監獄方面怠於履行監管職責，與趙某感染愛滋病病毒具有一定因果關係。