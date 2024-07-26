吉林男睇奇案片才知租了凶宅　家居布置十年未變

內地一名男子日前看短片，看到一則講述2014年發生在吉林市出租房內的一宗命案，他越看越覺得毛骨悚然，因為影片中曝光的刑案現場，不只房間格局相同，甚至連冰箱上有着相似貼花。

據《大皖新聞》報道，一名講解刑偵案例的博主22日發布一則短片，講述發生在2014年3月25日的吉林兇殺案件，女子帶租客看房後失聯，警方趕到時，女子躺在地上，已死在出租房中。被害女子家屬稱，案發的房子是女子朋友的，委託她出租。影片中，被害人身上有一個帶花紋的抱枕。警方初步判斷為因財殺人案件。公安機關工作人員在馬桶中掏出了碎紙片，拼接後發現是房屋租賃協議書。再結合電梯監控等證據，鎖定殺人案疑犯為被害人帶來看房的兩名租客。

「吃瓜吃到了自己」

上述影片發佈十幾個小時後，一名男網友留言「本人正居住這間屋子」，並上傳一段影片，影片從進門開始錄製，進門有一個白色冰箱，上面有紅色的印花。一樓的客廳擺放著沙發，沙發上有抱枕。上夾層樓梯後，來到一間臥室，床尾處擺放着一個拉鍊打開的布藝衣櫃。

之後另一名男子也發布該房影片，稱自己和弟弟租住在上述房屋裏，沒想到「吃瓜吃到了自己」、「也不便宜，1200元一個月，講價到1100元。房主聯繫不上，退了房」。