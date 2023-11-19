熱門搜尋:
長者日優惠 澳門格蘭披治大賽車 床蝨 白日之下 郭富城 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 YOHO WEST NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023 馬貝利
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-11-19 18:45:10

吉林積雪壓壞車頂變「冰雪巴士」　乘客淡定賞雪花：挺浪漫但有點冷（有片）

分享：

吉林積雪壓壞車頂變「冰雪巴士」　乘客淡定賞雪花：挺浪漫但有點冷（有片）

近日寒潮來襲，內地多地明顯降溫，東北地區出現強降雪，吉林一輛公車由於積雪太重壓壞車頂，導致車廂內「雪花飄飄」，不料乘客們卻超淡定，坐在座位上體驗「冰雪巴士」。

「這就是東北人的生活態度」

據網傳影片顯示，這輛公車的車頂積雪深厚，由於車頂損壞，車子一發動，雪花便透過漏洞飄進車內。然而，乘客們並沒有因此而驚慌失措，反而展現出了出奇的淡定和冷靜，有人拿起手機記錄下這難得瞬間，有人則抬頭仰望飄落的雪花，彷彿在欣賞一場特別雪景。

有車上女乘客接受內媒《閃電新聞》採訪表示，當時車外並沒下雪，只是「車裏下雪了」，當時覺得挺浪漫的，「就是有點冷」。對於這種奇特的乘車體驗，網友們紛紛發表評論，有人調侃「這觀雪巴士在南方不得80一位？」也有人感歎「這就是東北人的生活態度，無論何時何地都能保持冷靜和樂觀」。

22日夜間起雨雪天氣料再現

據中央氣象台19日8時消息，內蒙古中東部、東北地區大部、華北、黃淮、江淮、江南、華南及新疆西北部等地氣溫較18日晨間回升2-4℃，其內蒙古東南部、東北地區西部和南部、華北北部等地部分地區升溫6-12℃。

預計19、20日兩天，中東部大部地區氣溫回升，北方回溫顯著。但22日夜間起，隨着一股強冷空氣的到來，長江中下游及以北地區將出現大風降溫天氣，內蒙古、東北地區將再次出現明顯雨雪天氣。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受