吉林積雪壓壞車頂變「冰雪巴士」　乘客淡定賞雪花：挺浪漫但有點冷（有片）

近日寒潮來襲，內地多地明顯降溫，東北地區出現強降雪，吉林一輛公車由於積雪太重壓壞車頂，導致車廂內「雪花飄飄」，不料乘客們卻超淡定，坐在座位上體驗「冰雪巴士」。

「這就是東北人的生活態度」

據網傳影片顯示，這輛公車的車頂積雪深厚，由於車頂損壞，車子一發動，雪花便透過漏洞飄進車內。然而，乘客們並沒有因此而驚慌失措，反而展現出了出奇的淡定和冷靜，有人拿起手機記錄下這難得瞬間，有人則抬頭仰望飄落的雪花，彷彿在欣賞一場特別雪景。

有車上女乘客接受內媒《閃電新聞》採訪表示，當時車外並沒下雪，只是「車裏下雪了」，當時覺得挺浪漫的，「就是有點冷」。對於這種奇特的乘車體驗，網友們紛紛發表評論，有人調侃「這觀雪巴士在南方不得80一位？」也有人感歎「這就是東北人的生活態度，無論何時何地都能保持冷靜和樂觀」。