吉林28歲女夜市被磚頭擊中死亡　目擊者：她就慢了半步

陸媒《紅星新聞》報道，婁女的姐姐表示，妹妹今年28歲，6月22日到吉林長春找高中同學，當天晚間10時在萬達廣場夜市買東西時，竟有3塊磚頭從33樓天台掉下來，一塊掉在婁女的右後方，一塊掉在她的左後方，另一塊則砸中她的頭部，她當場倒在一片血泊之中，送醫搶救後不治身亡。據了解，嫌犯為一名20多歲的江西男子，沒有固定工作，在事發前十幾天抵達長春，在萬達廣場公寓租了房。據男子家屬稱，男子有精神疾病，目前警方正在對其進行精神鑑定。有目擊者表示，6月17日男子曾經從高樓扔下可樂罐，而事發當日時的前幾個小時，也曾從高樓扔下磚頭與飲料瓶。雖然沒有砸到人，但路人見狀後立刻報警，警察也一度來到現場了解情況，不料還是發生憾事。

燒烤檔老闆：不回頭也許就打不中了

夜市燒烤攤位的王姓老闆當時也被嚇壞，她同情地表示，「就差半步，如果她（婁女）要是不回頭的話，也許就砸不到她了，當時磚頭砸下來的時候我們都在走，她也在走，但是她就慢了那半步，回頭看了一下，就沒躲開」。婁女的姐姐則悲痛地表示，「我妹妹從小就很懂事，很優秀，和家人感情都很好，真的讓人難以接受」。事發後她曾前往犯案男子的租屋處查看，發現樓梯間堆滿了磚頭、瓷磚等，「（這些）就直接給了犯罪人員工具，讓他能隨便到天台上往下扔」。然而，物業卻表示磚頭是住戶裝修的材料，並且表示自己無需負責。姐姐則認為，在短時間內屢次發生高空拋物事件後，物業方並沒有盡到防範提醒群眾的義務，她後續還會追究物業的責任。對此，萬達廣場公寓物業相關負責人稱，不接受採訪。長春市公安局朝陽區分局一名工作人員表示，該案件為紅旗街派出所受理，對具體案情不太了解；紅旗街派出所相關負責人則拒絕採訪。

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