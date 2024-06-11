吉林4名美國教師遭刺傷　未知犯案動機(有片)

吉林省吉林市北山公園周一(10日)發生傷人事件。4名來自美國的教師在公園被人用刀刺傷，他們正在當地醫院接受治療。美方已要求中方保護受害人獲得妥善治療，並且安全離開中國。

事發於周一下午，4名來自美國愛荷華州康奈爾學院(Cornell College)的教師在北山公園參觀時遭到襲擊，網上影片顯示3名傷者倒臥血泊等待救援，有人上衣染血，有人腰部受傷，亦有人不斷用手機向外界聯絡。北山公園方面證實園內發生兇案，至於嫌犯是否抓獲，北山公園派出所拒絕回應，目前未知犯案動機。