同為孫力軍政治團夥 傅政華王立科同日判死緩

中共二十大前夕，公安部前副部長孫力軍「政治團夥」成員陸續被判刑。孫力軍政治團夥案是中共十九大以來最嚴重案件之一，已被公開的團夥成員連同孫力軍共有7人，均為政法系統官員。其中山西省前副省長兼前公安廳長劉新雲、重慶前副市長兼前公安局長鄧恢林及上海前副市長兼前公安局長龔道安，前日已分別被判囚14年、15年及終身；昨日再有兩人被判死緩，分別是曾任公安部副部長及司法部長的傅政華，以及江蘇省委政法委前書記王立科。

傅政華受賄及徇私枉法案，以及王立科受賄、行賄、包庇縱容黑社會性質組織、偽造身份證件案，昨均由吉林長春中級人民法院宣判。法院指，傅政華2005至2021年間為他人在企業經營、職務調整、案件處理等方面提供幫助，直接或通過親屬非法收受1.17億元(人民幣，下同)財物；2014至2015年擔任北京市公安局長期間，對其弟付衛華涉嫌嚴重犯罪問題隱瞞不報，不依法處置，致付衛華長期未被追訴。法院認為，傅政華論罪當誅，但鑑於其認罪悔罪，並提供其他重大案件線索經查證屬實，「有重大立功表現」，故酌情判處死刑，緩刑兩年，緩刑期滿後終身監禁，不得減刑、保釋。

至於王立科，法院指，其於1993至2020間為他人在企業經營、貸款辦理、職務調整、案件辦理等提供幫助，直接或夥同其特定關係人非法收受他人4.4億元財物；為謀求本人及他人職務晉升等，先後多次向孫力軍等人行賄9,731萬元；充當遼寧錦州北鎮縣黑社會頭目婁河的「保護傘」，致其黑社會組織稱霸一方；利用職權為其本人及親屬、特定關係人等違法辦理多份虛假身份證件。鑑於王立科主動到案，積極退繳絕大部分違法所得等，法院從輕判處死刑，緩刑兩年，緩刑期滿後終身監禁，不得減刑、保釋。

67歲的傅政華去年10月落馬，中紀委國家監委炮轟其「從未真正忠誠於黨和人民」、「政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣」等。57歲的王立科則在前年10月主動投案。官媒央視今年初播放的反腐主題片《零容忍》曾透露，王立科2011年主動攀上孫力軍，並多次用海鮮盒裝著幾十萬美元，以「給你送點小海鮮」名義向孫力軍「進貢」。

孫力軍「成夥作勢控制要害部門」

孫力軍及其「同黨」中紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組前組長劉彥平尚未判刑。孫力軍前年4月落馬，中紀委國家監委炮轟其「成夥作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全」等，其被控受賄6.46億元、操縱證券市場及非法持有槍械一案，今年7月已開審，擇日宣判。劉彥平則於今年3月被查，本月初被「雙開」。

