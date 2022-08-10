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中國
2022-08-10 14:50:29

名創優品稱旗袍娃娃為「藝伎」 網民再爆「店內不准播中文歌」

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名創優品西班牙地區IG將旗袍描述為藝伎服飾。(互聯網)

名創優品西班牙地區IG將旗袍描述為藝伎服飾。(互聯網)

內地連鎖雜貨店「名創優品」(9896)的西班牙地區IG帳號，近日介紹中國風迪士尼公主系列公仔盲盒時，竟然將旗袍描述為「藝伎服飾」，有外國網民點出錯誤後，其IG小編竟只回一個微笑。有網民更發現，其巴拿馬地區的IG帳號自稱是「日本創立的品牌」。還有浙江網民爆料，曾在名創優品打工，「他們有升級考試，裡面有一個考題是店內不允許播放甚麼歌曲，正確答案居然是中文歌」。

名創優品西班牙地區IG將旗袍形容為藝伎服飾，有外國網民指出錯誤後，小編竟只回一個意味深長的微笑。(互聯網) 名創優品巴拿馬地區IG自稱來自日本。(互聯網) 有網民爆料，名創優品店內不准播中文歌。(互聯網)

名創優品就旗袍變藝伎致歉 稱是「錯誤翻譯」

名創優品昨晚在微博就「藝伎服飾」問題向公眾致歉，稱是「錯誤翻譯」所致，總部已第一時間要求西班牙代理商團隊刪除涉事貼文，同時立即終止與當地社交媒體代理營運機構的合作關係。名創優品又強調，「我們深刻自省，絕不再犯」。

至於自稱日本公司及「店內不准播中文歌」的情況，名創優品暫未有回應。微博網民紛紛批評，「你看他的名字、商標，不就日裡日氣的」、「那去日本開店啊！中國全關了吧」、「看著名字就挺討厭，還是國內公司用這名就更討厭了」、「說背後沒有精日(註：精神日本人，即極端崇拜日本的非日籍人群)勢力我都不信」。

內地「極目新聞」則發表評論，指「種種細節其實都體現出一種意圖：名創優品這個中國企業，在各個方面，都想讓更多人認為它是一個日本品牌。無論是因為精神上盲目崇日，還是純粹從盈利角度考量，這樣的營銷策略都挺沒骨氣的」。

名創優品就「藝伎服飾」致歉。

名創優品就「藝伎服飾」致歉。

名創優品初期宣稱來自日本 由日本設計師創立

名創優品初期宣稱來自日本，總部位於東京，創辦人是日本知名設計師三宅順也。由於其店舖裝修、產品設計、銷售模式甚至招牌，都與日本知名品牌無印良品、Daiso及Uniqlo十分相似，還被起底其實是2013年在廣州創立，屬於湖北商人葉國富名下的廣州哎呀呀集團，質疑其是「山寨店」的聲音不絕於耳。

經過多年發展，名創優品分店已遍及全球，還先後在美國和香港上市。根據名創優品網站，名創優品在全球100個國家和地區擁有逾5,000間分店，包括紐約、洛杉磯、巴黎、倫敦、迪拜、悉尼等。網站「品牌簡介」一頁就介紹，葉國富2013年與家人在日本旅行時獲得商業靈感，再憑以往經營時尚連鎖品牌的經驗而創辦「名創優品」。

名創優品網站介紹，品牌是創辦人葉國富在日本旅行時獲得靈感後創辦。

名創優品網站介紹，品牌是創辦人葉國富在日本旅行時獲得靈感後創辦。

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