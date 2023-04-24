名字被刻在男友親人墓碑　分手後求「除名」遭拒女子怒提告

一對同居近10年的情侶分手，女方要求男方移除自己刻在其外祖父母墓碑上的名字，男方卻以「怕壞了風水」為藉口拖延，她一氣之下告上法庭。（示意圖／photoAC）

交往多年的情侶分手後，要「一刀兩斷」可沒那麼簡單。大陸重慶市一對同居近10年的情侶日前分手，女方便要求男方移除自己刻在其外祖父母墓碑上的名字，男方卻以「怕壞了風水」為藉口一拖再拖，她一氣之下告上法庭，在法院強制介入後，男方才願意墓碑除名。

據陸媒《上游新聞》報道，這對情侶已同居將近10年，但一直沒有結婚。男方的外祖父母去世時，根據當地的習俗，會在墓碑上刻上後輩的名字。男方在徵得女方同意後，便將其名字以外孫媳婦的名義刻在墓碑上。

沒想到，2人因為性格不合而決定分手，雙方對同居財產分配有異議，且女方要求男方將其名字從墓碑上清除。經過法院調解，2人對財產分配達成共識，且男方也答應會將名字從墓碑上除掉。

「怕壞了風水」拒絕除名

然而，男方卻一拖再拖不履行義務，還以除名會對墓碑造成破壞，「怕壞了風水」當藉口，女方一氣之下遂向法院申請強制執行。

執行幹警接獲案件後，再次找到被執行人（男方），一方面說之以理，警告他不履行生效文書要承擔法律後果，其行為也侵犯了對方的人格權益；另一方面動之以情，勸其為女方的內心感受和今後生活考慮。

最後，男方在法院的勸導和督促下，用鑿子將女方名字從墓碑上徹底清除。

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