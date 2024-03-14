吞蛇膽飲蛇酒致怪病纏身　55歲內地漢脊髓長滿寄生蟲險癱(有片)

內地一名男子在15年前，因為聽信偏方吞蛇膽、飲蛇膽酒，結果近年被怪病纏身，先後出現腳軟、頭暈、嘔吐、不能小便要用尿袋，最後要用輪椅生活。幾經求醫，始發現病因是脊髓生滿寄生蟲，更險些癱瘓。

綜合報道，廣州55歲郭先生因為體質容易「上火」，15年前聽信老人家的偏方，多次生吞蛇膽、飲蛇膽酒，希望能終止經常潰瘍的癥狀。結果2年前，他突發頭暈、惡心、行走不穩的癥狀，多番求醫，雖經治療部分緩解，直至今年2月病情再次惡化，郭先生在南方醫科大學第三附屬醫院求醫時，醫生初步推斷他的怪病很可能是非常罕見的「脊髓內寄生蟲感染」，經化驗標本後，確定他是感染「曼氏裂頭絛蟲」。