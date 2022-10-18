否認搞自給自足內循環 國家發改委：堅持全面擴大開放

趙辰昕表示，任何國家都無法「關起門來搞建設」，中國更早已與世界經濟和國際體系深度融合，與很多國家的產業關聯和互相依賴程度都比較高，而內外需市場本身就是互相依存、促進，強調中國將積極踐行真正的多邊主義，推動經濟全球化朝更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

中共二十大昨舉行首場記者會，對於國內外有輿論認為，中國「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」重點，是要「大幅收縮對外開放」甚至「搞自給自足的內循環經濟」，國家發改委副主任趙辰昕(圓圖)直言「這種理解是錯誤的」，強調中國決不會像一些國家「逆風逆流」去「脫鈎斷鏈」、構築所謂「小院高牆」，只會「堅定不移全面擴大開放」。

中國經濟總體延續恢復發展態勢

趙辰昕又指，今年中國經濟雖在外部環境、新冠疫情及極端天氣影響下有所波動，但「總體延續恢復發展態勢」，其中居民消費價格溫和上漲，與全球通脹高企形成鮮明對比；能源裝備、石化裝備、礦山機械、工程機械、數控機床、工業機器人等重點設備訂單，更正在大幅增長。

至於防疫措施影響外商在華投資熱情的問題，趙辰昕強調，中國已克服多重困難，實現穩中有增、穩中提質的明顯成效，今年首8月中國利用外資8,927.4億元，按可比口徑按年增16.4%，「總的看，跨國公司在中國投資有信心，對中國市場長期看好」。

趙辰昕並談到粵港澳大灣區，指相關建設實施5年來已取得明顯成效，包括規則銜接機制對接不斷加強，宜居宜業優質生活圈逐步構建，港澳居民在內地生活發展更加便利等，期間「我們始終把支持香港、澳門作為重要著力點，不斷優化提升中心城市功能」。

全力支持港澳深度參與大灣區建設

趙辰昕表示，大灣區發展接下來將聚焦科技創新、產業協同、民生改善等重點領域，以橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台為引領，加快推動建設大灣區國際科創中心，有序推進大灣區市場一體化發展，優化提升世界級機場群、港口群功能等，打造國際一流灣區和高質量發展典範，「我們將全力支持香港、澳門深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢，讓香港、澳門從國家發展大局中獲得更加廣闊的發展空間和源源不斷的發展動力」。