吳京潛水導師挑戰「中國水下珠穆朗瑪」失蹤 110米水深發現遺體 (更新)

韓頲曾參與創建內地科研潛水體系，還是著名男演員吳京的技術潛水導師。 (網上圖片)

【10月12日12:15更新】 中國知名洞穴潛水探險家韓頲上周六(7日)在被譽為「中國水下的珠穆朗瑪」的九頓天窗風景區下水後失蹤，他亦是內地著名演員吳京的技術潛水導師。內媒昨日(11日)報道，搜索機械人已發現相信是韓頲的遺體，位置在110米水深，其身體被卡在洞中，救援隊正部署打撈方案。另一知情人士表示，國內能下潛到這一深度的潛水人員極少，同時還要進行打撈難度則更大，「他撈人容易，別人撈他很難。」

有內媒今日(9日)引廣西都安縣應急部門和大興鎮政府消息指，中國知名洞穴潛水探險家韓頲上周六(7日)在被譽為「中國水下的珠穆朗瑪」的九頓天窗風景區下水後，目前失蹤超過30小時，當局正進行營救，事發景區已封閉。韓頲亦是內地著名演員吳京的技術潛水導師。

都安大興鎮政府一工作人員表示：「之前出現這種情況都是叫韓頲，就是藍旗（韓頲為藍旗潛水創始人）這邊來打撈，現在他自己出現這種情況，我們也沒有甚麼更好的辦法。之前他已經來這裏很多次了，這次不知道為何有意外。」

據介紹，九頓天窗群是水下洞潛世界紀錄創造地，深度達212米，被譽為中國水下的珠穆朗瑪。

4月刷新洞穴潛水亞洲紀錄

中國探險協會官網指，韓頲是中國首位休閑水肺、自由潛水和技術潛水三棲教練，參與創建國內科研潛水體系，還是著名演員吳京的技術潛水導師。他曾多次參與沉船考古、遺骸打撈，負責過廣西酒海井紅軍長征烈士骸骨勘探打撈、廣西都安桃花水母二號洞 143 米遇難者遺體搜索打撈等重要項目，創造了國內外多項洞潛深度紀錄。

韓頲4月曾在九頓天窗用12.5小時創造277.4米的亞洲洞穴潛水深度紀錄，距世界紀錄286米僅差9米。此前，韓頲是亞洲洞潛234米深度紀錄的創造者和保持者。