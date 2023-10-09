吳京潛水導師 挑戰「中國水下珠穆朗瑪」失蹤逾30小時

韓頲曾參與創建內地科研潛水體系，還是著名男演員吳京的技術潛水導師。 (網上圖片)

有內媒今日(9日)引廣西都安縣應急部門和大興鎮政府消息指，中國知名洞穴潛水探險家韓頲上周六(7日)在被譽為「中國水下的珠穆朗瑪」的九頓天窗風景區下水後，目前失蹤超過30小時，當局正進行營救，事發景區已封閉。韓頲亦是內地著名演員吳京的技術潛水導師。

都安大興鎮政府一工作人員表示：「之前出現這種情況都是叫韓頲，就是藍旗（韓頲為藍旗潛水創始人）這邊來打撈，現在他自己出現這種情況，我們也沒有甚麼更好的辦法。之前他已經來這裏很多次了，這次不知道為何有意外。」

據介紹，九頓天窗群是水下洞潛世界紀錄創造地，深度達212米，被譽為中國水下的珠穆朗瑪。