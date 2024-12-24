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中國
2024-12-24 10:55:06

吳柳芳擦邊舞︱賬號再被處罰禁言 631萬粉絲清剩4萬

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前體操冠軍吳柳芳此前陷入「擦邊」風波，人氣急升。

前體操冠軍吳柳芳此前陷入「擦邊」風波，人氣急升。

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抖音信息發布官方賬號「抖音黑板報」今日（24日）發布關於違規MCN機構和賬號的處置公告，對前體操冠軍吳柳芳等11個賬號作出處罰。吳柳芳賬號目前已被禁言，粉絲數從631萬掉到只​​剩4.4萬。

目前，吳柳芳賬號粉絲量僅為4.4萬，主頁顯示「該用戶因違反相關法律法規和政策，已被禁言」。 吳柳芳自賬號已發布50多條熱舞視頻，以熱舞為主，衣著性感，她亦曾身著國家隊隊服拍攝。 中國前女子體操隊隊員、體操世界盃冠軍吳柳芳早前在社交媒體抖音上發布一系列性感熱舞影片 中國前女子體操隊隊員、體操世界盃冠軍吳柳芳早前在社交媒體抖音上發布一系列性感熱舞影片 中國前女子體操隊隊員、體操世界盃冠軍吳柳芳早前在社交媒體抖音上發布一系列性感熱舞影片 中國前女子體操隊隊員、體操世界盃冠軍吳柳芳早前在社交媒體抖音上發布一系列性感熱舞影片 中國前女子體操隊隊員、體操世界盃冠軍吳柳芳早前在社交媒體抖音上發布一系列性感熱舞影片 中國前女子體操隊隊員、體操世界盃冠軍吳柳芳早前在社交媒體抖音上發布一系列性感熱舞影片 管晨辰近日在吳柳芳的影片下留言稱：「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了，你的正能量體操好像不需要。」疑似批評其「擦邊」（指在短影片等平台上靠衣著暴露、行為挑逗吸引眼球的行為），吳柳芳被激怒後回應：「吃不着葡萄說葡萄酸？」 29歲的吳柳芳是前中國女子體操隊隊員，曾多次獲得體操世界盃平衡木、高低槓等冠軍，2013年因傷病退役。 29歲的吳柳芳是前中國女子體操隊隊員，曾多次獲得體操世界盃平衡木、高低槓等冠軍，2013年因傷病退役。 29歲的吳柳芳是前中國女子體操隊隊員，曾多次獲得體操世界盃平衡木、高低槓等冠軍，2013年因傷病退役。 29歲的吳柳芳是前中國女子體操隊隊員，曾多次獲得體操世界盃平衡木、高低槓等冠軍，2013年因傷病退役。 29歲的吳柳芳是前中國女子體操隊隊員，曾多次獲得體操世界盃平衡木、高低槓等冠軍，2013年因傷病退役。

抖音：發布低俗內容 禁言並暫停營利權限

公告提到，為維護清朗網絡空間，抖音安全中心對「美了個瀅」、「妖十一」、「小羊沒煩惱_」、「山貓無名」、「56學姐（798）」、「陳奕諾」、「Cina池娜」、「雅雅」、「尤物」、「柳下惠」、「赫宜」等11個賬號採取禁言、暫停營利權限、清除因違規行為增長的粉絲等處置措施，對MCN機構「大海星辰」採取限制後台賬號管理功能30日處置。其中，上述「56學姐（798）」即吳柳芳的抖音賬號，MCN機構「大海星辰」為其簽約的MCN機構。

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公告稱，MCN機構「大海星辰」操縱上述賬號多次發布低俗內容吸粉引流，影響惡劣。根據《網絡信息內容生態治理規定》、《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》、《關於加強「自媒體」管理的通知》等相關法律法規要求，以及《抖音MCN機構管理規範》，抖音安全中心作出上述處置。

吳柳芳此前陷入「擦邊」風波，其抖音賬號一度被平台限制關注。「擦邊」風波前，賬號粉絲數還不足10萬，解禁後粉絲量一路飆升至631萬。目前，吳柳芳賬號粉絲量僅為4.4萬，主頁顯示「該用戶因違反相關法律法規和政策，已被禁言」。處罰決定公佈後，有網民對抖音表達了不滿，質問「網絡擦邊何其多，為何獨限其一人」，指責抖音雙重標準。

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