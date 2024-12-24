吳柳芳擦邊舞︱賬號再被處罰禁言 631萬粉絲清剩4萬

抖音信息發布官方賬號「抖音黑板報」今日（24日）發布關於違規MCN機構和賬號的處置公告，對前體操冠軍吳柳芳等11個賬號作出處罰。吳柳芳賬號目前已被禁言，粉絲數從631萬掉到只​​剩4.4萬。

公告提到，為維護清朗網絡空間，抖音安全中心對「美了個瀅」、「妖十一」、「小羊沒煩惱_」、「山貓無名」、「56學姐（798）」、「陳奕諾」、「Cina池娜」、「雅雅」、「尤物」、「柳下惠」、「赫宜」等11個賬號採取禁言、暫停營利權限、清除因違規行為增長的粉絲等處置措施，對MCN機構「大海星辰」採取限制後台賬號管理功能30日處置。其中，上述「56學姐（798）」即吳柳芳的抖音賬號，MCN機構「大海星辰」為其簽約的MCN機構。

公告稱，MCN機構「大海星辰」操縱上述賬號多次發布低俗內容吸粉引流，影響惡劣。根據《網絡信息內容生態治理規定》、《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》、《關於加強「自媒體」管理的通知》等相關法律法規要求，以及《抖音MCN機構管理規範》，抖音安全中心作出上述處置。

吳柳芳此前陷入「擦邊」風波，其抖音賬號一度被平台限制關注。「擦邊」風波前，賬號粉絲數還不足10萬，解禁後粉絲量一路飆升至631萬。目前，吳柳芳賬號粉絲量僅為4.4萬，主頁顯示「該用戶因違反相關法律法規和政策，已被禁言」。處罰決定公佈後，有網民對抖音表達了不滿，質問「網絡擦邊何其多，為何獨限其一人」，指責抖音雙重標準。