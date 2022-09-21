吵架後怒燒妻子衣物 男子涉「放火罪」被判緩刑

衝動是魔鬼！福建龍岩市永定區一名男子早前與妻子吵架後，「火遮眼」放火焚燒衣櫃裡妻子的衣物，未料冒出的濃煙驚動鄰居報警。男子隨後被落案起訴「放火罪」，近日被法院判處有期徒刑3年，緩刑4年。

涉事男子常與妻子因感情問題吵架

內地傳媒報道，涉事姓盧男子與妻子經常因感情問題吵架，今年3月24日中午又因家庭和感情問題與妻子爭執。盧男惱羞成怒下，揚言要燒毀妻子的衣服等物品，並「坐言起行」，用打火機燃點衣櫃裡妻子的衣物，然後到隔壁房間喝酒。妻子發現睡房冒煙後衝入房中，赫見衣櫃起火，玻璃櫃門已經燒爛，馬上用臉盆裝水滅火。盧男全程無動於衷，一直在喝酒。

然而，明火雖然撲滅，但衣櫃木板未有濕透，當日傍晚死灰復燃。鄰居驚見盧男家中冒煙，於是報警。警方和消防員到場，發現涉事衣櫃沒有明火，只是不斷冒煙，遂用臉盆裝水將其淋熄。