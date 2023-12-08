吸煙影響｜5旬漢每日狂食10包煙 20年後肺部千瘡百孔 醫生：上半截爛掉

吸煙危害健康，湖北一名53歲男子20年來為提神，每日狂食10包煙（200支），近日因出現嚴重呼吸困難入院。經檢查後發現，他的肺部已經千瘡百孔，醫生更表示：「（肺部）上半截幾乎都爛掉。」最終他聽從勸告戒煙。 裝修工作常加班 為提神泥足深陷 內媒報道，53歲的周師傅是木匠，年輕時就從事裝修工作，由於常加班到半夜，他為了提神開始吸煙，初時他一天只抽1、2包便能滿足，但之後泥足深陷，每天需要抽足10包煙，這習慣更堅持了近20年。

周師傅的家人指：「他白天大約食6包煙，晚上還再食4包」，又指他每天醒來只需點一次火，手上的香煙就開始「接力」，一支吸完就用餘火點燃下一支，一直吸下去，等於他醒著的時間幾乎都在食煙。 最近幾年，周師傅的健康明顯出現問題，求醫時發現肺部不僅出現肺氣腫、肺大皰，還感染了結核病，「很容易感染上各種呼吸道疾病，動不動就慢慢發燒、咳嗽、胸悶好幾年」。 肺功能損傷不可逆轉 肺上千瘡百孔的他，上周轉院到武漢市肺科醫院時，已經出現嚴重呼吸困難。醫生表示患者的兩個肺，上半截幾乎都爛沒了，另外還有結核病、肺氣腫等疾病。