周杰倫歌迷｜遼寧男腦瘤昏迷5年未醒　聽到《雙截棍》突用手指打拍子

遼寧大連一名30歲男子因患腦瘤，昏迷不醒已長達5年，日前聽到周杰倫歌曲《雙節棍》後，病榻上的他突然手指跟着音樂打起節拍，引發網友關注。

據《大象新聞》報道，影片中小凱（化名）躺在大連市第四人民醫院安寧病房的病床上，21日是他30歲的生日，當地志願者在醫院為小凱過生日，聽到小凱的母親說他從小就愛聽周杰倫的歌曲後，當場播放了一首周杰倫的《雙截棍》，醫護人員和志願者發現，昏迷多年的小強在聽到音樂後，竟奇蹟般地恢復了一定意識，並用手指跟着音樂旋律打起拍子。

每當有患者過生日都會舉行小活動

針對此事，《海報新聞》記者22日電話採訪到大連市第四人民醫院安寧病房黃姓主任，黃醫生表示這位患者已經昏迷了5年，當天正好是他的生日，每當有患者過生日，病房都會舉行小活動，表達對患者的關愛。

過生日期間，醫生和志願者詢問了患者母親的一些家庭狀況，得知患者從小就喜歡聽周杰倫的歌曲後，一名志願者就播放了《雙截棍》這首歌：「我們也是第一次知道患者愛聽周杰倫的歌曲，播放之後患者確實是有反應了」。