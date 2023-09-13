熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
中國
2023-09-13 16:20:00

周杰倫演唱會｜天津演唱會4天共18.5萬人朝聖　帶動消費超過30億元人民幣

分享：

周杰倫天津開唱吸引18.5萬人朝聖，帶動消費超30億元人民幣。（圖／翻攝微博）

記者李宗芳／綜合報道

天王周杰倫吸金功力果真超強！據天津文化和旅遊局消息，9月7日至10日「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會天津站」在天津奧林匹克中心舉辦，總計觀眾人數18.5萬人次，帶動消費超過30億元人民幣，讓網友驚呼是「移動GDP」！

周杰倫內蒙古首開唱吸20萬粉相挺　方文山哼歌帶驚喜 方文山與周杰倫在演唱會同場不常見。（微博圖片） 周杰倫概念股｜巨星傳奇錄超額認購近12倍，一手中籤率達3成。 周杰倫演唱會天津奧林匹克中心舉辦，4天場場爆滿。（圖／翻攝微博）

旅遊收入是端午期間收入的3.3倍

消息稱，連續四天，成千上萬歌迷盡享音樂盛宴，演出現場氣氛熱烈，「進一步推動了我市商文旅融合發展和消費擴容提質，提高了天津城市影響力和美譽度，充分彰顯了『展演+旅遊』的巨大魅力」。文中引述攜程平臺資料，稱演唱會總計觀眾人數18.5萬人次，其中本地觀眾占比38%，外地觀眾占比62%，累計綜合消費帶動超過30億元人民幣。資料顯示，9月6日至11日，天津整體旅遊訂單數量環比前一週增長11.7%，相較2019年同期增長77.4%；旅遊人次環比前一週增長8.57%，相較2019年同期增長70.5%；訂單金額環比前一週增長35.3%，相較2019年同期增長130.2%。

其中，酒店預定金額環比前一週增長91%，相較2019年同期增長318.8%；平均房價環比前一週增長25.9%，相較2019年同期增長42.7%；門票預定金額環比前一週增長439.4%，相較2019年同期增長2431.8%。「展演+旅遊」模式為城市文旅消費注入了新活力，並日益成為拉動城市經濟發展的「新引擎」。此前周杰倫在內蒙呼和浩特同樣開唱4天，亦掀起一股旅遊熱潮，官方稱自8月16日至20日，因周杰倫演唱會的舉辦，當地接待遊客126.17 萬人次，實現旅遊收入28.80億元，是端午期間旅遊收入的3.3倍。周杰倫演唱會成文旅「流量密碼」，網友們紛紛大讚「太牛了」、「周董好威」、「周杰倫這移動的GDP可不是吹的，這可是實打實的官方資料」、「超越周杰倫的只有周杰倫自己」、「期待下一站太原」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受