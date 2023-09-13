周杰倫演唱會｜天津演唱會4天共18.5萬人朝聖　帶動消費超過30億元人民幣

旅遊收入是端午期間收入的3.3倍

消息稱，連續四天，成千上萬歌迷盡享音樂盛宴，演出現場氣氛熱烈，「進一步推動了我市商文旅融合發展和消費擴容提質，提高了天津城市影響力和美譽度，充分彰顯了『展演+旅遊』的巨大魅力」。文中引述攜程平臺資料，稱演唱會總計觀眾人數18.5萬人次，其中本地觀眾占比38%，外地觀眾占比62%，累計綜合消費帶動超過30億元人民幣。資料顯示，9月6日至11日，天津整體旅遊訂單數量環比前一週增長11.7%，相較2019年同期增長77.4%；旅遊人次環比前一週增長8.57%，相較2019年同期增長70.5%；訂單金額環比前一週增長35.3%，相較2019年同期增長130.2%。

其中，酒店預定金額環比前一週增長91%，相較2019年同期增長318.8%；平均房價環比前一週增長25.9%，相較2019年同期增長42.7%；門票預定金額環比前一週增長439.4%，相較2019年同期增長2431.8%。「展演+旅遊」模式為城市文旅消費注入了新活力，並日益成為拉動城市經濟發展的「新引擎」。此前周杰倫在內蒙呼和浩特同樣開唱4天，亦掀起一股旅遊熱潮，官方稱自8月16日至20日，因周杰倫演唱會的舉辦，當地接待遊客126.17 萬人次，實現旅遊收入28.80億元，是端午期間旅遊收入的3.3倍。周杰倫演唱會成文旅「流量密碼」，網友們紛紛大讚「太牛了」、「周董好威」、「周杰倫這移動的GDP可不是吹的，這可是實打實的官方資料」、「超越周杰倫的只有周杰倫自己」、「期待下一站太原」。

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