周處除三害現實版？殺人犯變和尚 暗藏嬌妻 隱姓埋名23年終被揭發

內地廣東揭陽發生猶如電影《周處除三害》般，殺人犯隱姓埋名化身成宗教人物，但六根不淨，暗中與一名女子暗中搭上同住。現實中的這名殺人犯，以假身份生活了23年後，日前終告落網。
涉案的疑犯是廣東揭陽一間寺廟內一名姓劉的住持。內地傳媒報道，上月底浙江省溫州市鹿城區警方接獲綫報，指2001年發生在溫州一間賓館的殺人案，最後一名姓李的兇手，可能正身處廣東揭陽一帶。
周處除三害真實版｜樣貌跟過往截然不同 廟外設閉路電視
警方隨即派員前往揭陽調查，探員不斷把偵查範圍收窄，最終鎖定了當地一間寺廟的住持。雖然該名劉姓住持的樣貌，跟23年前的李某截然不同，但探員發現這名住持的身份屬偽冒，雖然對外自稱「出家人」，但實際上他在寺廟以外，還與一名女子關係密切。
據報為躲避偵查，寺廟周圍設有閉路電視，而這位住持出門時還會經過一番偽裝；探員曾幾次秘密前往寺廟調查，每次都不見住持影蹤，調查後得知他已起程前往外地，相信是已經「收到風」。
周處除三害真實版｜寺外與一名女子育有一子一女
警方隨即決定收網，發現住持在外頭還有一處秘密落腳點，立即在該處以及住持的車輛布下天羅地網，但卻不見他的身影。其後，警方查出與住持有緊密關係的女子行蹤，並鎖定一個出租單位，火速登門逮捕正在睡夢中的住持。
周處除三害真實版｜殘殺2人後 用假身份學佛 成住持
住持一開始拒絕承認假冒身份，在盤問下終和盤托出。據稱，住持真身是姓李，2001年他跟同黨在溫州及寧波殘殺2人後，同黨被捕，他則逃脫。案發後他逃至四川、湖南一帶，期間檢到一名姓劉男子的身份證，便以此在佛學院學習。至08年，李某輾轉逃至廣東揭陽，便以姓劉身份在寺廟內生活，之後更當上住持。他表面上是出家人，但在外跟上述女子以夫妻名義生活，育有一子一女，為逃避追查，他早已切斷向老家親人的一切聯繫。
據稱李某被捕時，正準備離開廣東，逃往西藏，但終究逃不過恢恢天網。