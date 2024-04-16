周處除三害現實版？殺人犯變和尚 暗藏嬌妻 隱姓埋名23年終被揭發

廣東揭陽某寺廟的一名劉姓住持，被揭是姓李的殺人犯。(互聯網)

內地廣東揭陽發生猶如電影《周處除三害》般，殺人犯隱姓埋名化身成宗教人物，但六根不淨，暗中與一名女子暗中搭上同住。現實中的這名殺人犯，以假身份生活了23年後，日前終告落網。

涉案的疑犯是廣東揭陽一間寺廟內一名姓劉的住持。內地傳媒報道，上月底浙江省溫州市鹿城區警方接獲綫報，指2001年發生在溫州一間賓館的殺人案，最後一名姓李的兇手，可能正身處廣東揭陽一帶。

周處除三害真實版｜樣貌跟過往截然不同 廟外設閉路電視

警方隨即派員前往揭陽調查，探員不斷把偵查範圍收窄，最終鎖定了當地一間寺廟的住持。雖然該名劉姓住持的樣貌，跟23年前的李某截然不同，但探員發現這名住持的身份屬偽冒，雖然對外自稱「出家人」，但實際上他在寺廟以外，還與一名女子關係密切。