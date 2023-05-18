呼籲政黨輪替救台灣 國民黨侯友宜角逐總統大選

在台灣，明年的總統選舉終成「三方會戰」。國民黨昨宣布，由新北市長侯友宜出戰明年的大選，令原來寄望代表國民黨上陣的鴻海集團創辦人郭台銘，只能以獨立身份參選。侯友宜指，國際形勢凶險，年輕人看不到未來，必須大破大立，展現破釜沉舟的決心，再次讓政黨輪替。他又感謝郭台銘為台灣經濟作出極大貢獻。
國民黨昨在中常會通過徵召侯友宜參選，黨主席朱立倫首先感謝郭台銘展現氣度，全力支持侯友宜，並大讚郭是藍營最重要領袖之一、重返執政最重要夥伴。朱立倫盛讚曾出任警政署長的侯友宜，領導全台8萬警察，是除暴安良的英雄，是正義化身，有宏觀和遠見的領導力。
未透露會否與郭台銘拍檔
至於已開始造勢的郭台銘，雖未有出席侯友宜的徵召儀式，但他在社交網站發文，恭賀侯友宜代表國民黨出戰，強調會信守承諾盡力支持，又說侯是國民黨內最好人選。侯友宜獲徵召後，多次被問及會否與郭台銘拍檔參選，侯只是笑而不答。外界還關注侯友宜是否辭去新北市長一職。
另外，民眾黨昨也通過由黨主席、前台北市長柯文哲參選下屆總統。柯文哲在社交網站表示，恭喜侯出選，並形容侯形象良好，相信明年大選會是訴諸理念、價值的對決，為更美好的台灣而努力。至於肯定代表民進黨參選、現任副總統賴清德，則指侯是「帶職參選」，暗示侯應要為新北市選民負責。