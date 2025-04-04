哈爾濱亞冬會被指遭網攻逾27萬次　官媒：63.2%來自美國

國家計算機病毒應變處理中心3日證實，今年2月初舉辦哈爾濱亞冬會期間，賽事資訊系統及當地基礎設施遭境外網絡攻擊達27萬多次，當中超過六成來自美國。內地官方自媒體《玉淵譚天》也分析其背後驚人原因。
自1月26日至2月14日期間，哈爾濱亞冬會賽事訊息系統遭來自境外的網絡攻擊，攻擊次數高達27萬167次。在這些攻擊中，來自美國網絡攻擊者竟佔63.24%，其攻擊數量更呈現出波動性增長的態勢。特別是在2月7日至2月13日期間，攻擊次數急遽攀升，其中2月8日更是達到攻擊次數的高峰。
訊息發布系統成主要目標
《玉淵譚天》訪問一名負責保障亞冬會網絡安全的技術人員。他表示，作為洲際級別的體育比賽，亞冬會不僅是一場體育競賽的盛會，更是向國際社會展示國家形象、促進文化交流的大型活動。對於網攻者而言，這無疑是一個損害中國國際聲譽、製造國際輿論風波的「最佳舞台」。
報導指出，在這次網絡攻擊當中，亞冬會賽事訊息發布系統成了主要目標，作為亞冬會「線上門面」，該系統承擔發布比賽訊息、賽事動態、成績公告等重要任務。該系統一旦停擺或出現錯亂，後果將不堪設想。攻擊者還可能透過竄改系統，故意在平台上散布惡意訊息。
嘗試入侵寬頻網絡
另外報道認為，來自美國的網絡攻擊者還嘗試入侵包括寬頻網絡、5G設施等在內的黑龍江省內關鍵訊息基礎設施。
由於賽事舉辦地黑龍江，擁有大量高度敏感的國防軍工科研單位，一直以來都是美西方偵查情報的重點打擊目標。若真成功入侵，恐滲透當地的基礎設施，就能實現特定目標的竊聽，獲得軍事情報。
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