哈爾濱夜空現UFO？多個光點像追逐 即睇專家點回應

大陸各地不時傳出有神秘高空飛行物出沒，近日黑龍江哈爾濱又有多名網友拍到天空劃過多個不明發光體，就像「UF0列隊」高速飛掠，持續約十多秒，每個光點還拖着長尾巴。據北京天文館研究員朱進分析稱，從速度和持續時間看，很有可能是航天器等人造物解體進入大氣層才出現這種情況。

據《極目新聞》報道，2日晚11時許，不少哈爾濱民眾親眼目睹神秘光群，場景頗為壯觀。影片中，漆黑夜空裡多個閃着藍白色光的物體依次劃過，還拖着白色的長尾巴，有民眾忍不住驚呼「哇，第一回見，好漂亮」。

道外區居民薛先生表示，他出門購物時經過一處空曠地帶，一抬頭看到漆黑的夜空中有多個亮點，「大約有十來個亮點，閃着光，每個亮點都拖着一條長長的尾巴」，並稱亮光移動速度比較快，大約持續了20秒後就消失了。