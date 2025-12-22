哈爾濱氣溫創新高　冰雪大世界冰雕罕見滴水(有片)

綜合《極目新聞》及《新京報》等內地媒體報道，哈爾濱每年冬季都會開闢的「冰雪大世界」景區，17日正式開園，今年闢出的園區總面積達120公頃，號稱是歷年來規模最大。園區內展出的多項大型冰雕，其中包括剛服役的中共航空母艦福建號冰雕模型等。惟現場網民19日拍攝的畫面顯示，「冰雪大世界」內部分冰雕表面有水珠不停滴下，驚呼「冰雪大世界」才剛開園，冰就開始融化了。並表示，當天白天氣溫有點高且下雨，導致有些冰雕的邊角融化了。

全球氣候暖化，內地東北黑龍江省會哈爾濱19日氣溫達攝氏3.8度，創同日觀測史上新高，導致當地冬季招牌主題旅遊區、才開園3天的「冰雪大世界」內冰雕罕見滴水，疑似開始融化，引發不少當地民眾及觀光客議論。

打破 1979 年同日高溫 紀錄

由於當天不少參觀的民眾都有看見冰雕融冰，引起不少哈爾濱民眾及內地網民討論，紛紛驚呼「全球變暖」。有當地居民表示，今年真不冷，12月份還在「零上」；外地民眾則紛紛表示「廣東還在穿短袖」、「杭州22度」、「長沙還沒入冬，桂花是開了又開」、「哈爾濱要是沒了冰雪還剩甚麽呀？」。

「冰雪大世界」景區人員20日表示，冰雕滴水應是因為19日溫度較高，加上下雨所致。但20日溫度已經下降，目前景區正常開放。報道指，19日下午1時錄得的最高攝氏3.8度，打破哈爾濱自有氣象觀測資料以來，1979年同日2.8度的46年紀錄。