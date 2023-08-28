哈爾濱顧客買早餐誤掃碼支付5555元人民幣　老實老闆急尋人

網民：我只會顯示餘額不足

早餐店老闆表示，21日早餐店打烊後，清點當日營業額，卻被弟弟告知「錢不對」，原本還以為是少錢了，卻沒想到是多了。經過查詢後，發現當天有客人在早上6點54分，支付了一筆5555元人民幣的款項，不過由於老闆綁定的是銀行卡，無法透過帳單直接查詢到這名顧客的資料，再加上人來人往的，也難以記得在場的顧客有誰，連着幾天，他都會問來消費的客人，是否不小心付錯錢，但始終沒找到該名顧客。老闆補充，自己店內賣的是油條、燒餅為主的中式早餐，每天的營業額雖然不同，但微信收款大多落在1400元人民幣左右，5555元一定是粗心的顧客掃碼付款時按錯金額，「誰丟了這錢都不容易，咱們該掙的掙，不該掙的不掙」。消息在網路上曝光後，吸引不少網友關注，有人便調侃道「要我掃碼5555只會顯示餘額不足」「這客人也是個有錢人」「老闆宣揚自己不貪財的同時還幫店鋪增加知名度了」，至今為止，該名顧客都尚未出面，也讓大家相當關心後續發展。

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