哈爾濱馬路「鈔票灑滿街」 路人七手八腳瘋撿

內地哈爾濱日前出現鈔票灑滿街的奇景！原來是有巴士公司的運鈔車，行駛途中後車廂車門不慎打開，結果大量鈔票沿街灑出，不少路人上前好心幫忙撿拾，交還給焦急的司機。

據《新京報》等內媒綜合報導，事發於8月31日晚間，當時正值下班尖峰時刻，一名金姓男子向媒體表示，他在哈爾濱平房區新疆大街某路口等綠燈過馬路，遠遠的就看到馬路邊有許多紙片在飛，還以為是宣傳單散落，想上前幫忙撿拾，結果一蹲下來才發現，全都是白花花的鈔票。

原來是有巴士公司用來運鈔的廂型車，在行駛過程中，後車廂車門鎖失靈，車門就這樣直接打開，讓車內的三大布袋裝的鈔票和錢幣直接滾落馬路，而且不斷灑出，形成一段約30公尺長的「鈔票街」。