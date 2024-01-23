員工下班後要覆客戶同事訊息 僱主判賠3萬加班費 全國首例

內媒報道，在今年的北京市高級人民法院工作報告中，提到一宗利用微信等社交程式工作牽出的「隱形加班」案件，員工下班後仍要覆客戶及同事訊息，公司最終被判賠3萬元人民幣加班費，為全國首例。

內媒報道，在今年的北京市高級人民法院工作報告中，提到一宗利用微信等社交程式工作牽出的「隱形加班」案件，員工下班後仍要覆客戶及同事訊息，公司最終被判賠3萬元人民幣加班費，為全國首例。針對網絡時代「隱形加班」現象，法院將下班後利用微信付出實質勞動依法認定為加班，保障了勞工的「離線休息權」。

在該案中，李某起訴公司向其支付2019年12月21日至2020年12月11日的加班費。他所主張的加班內容是在下班後，在微信或釘釘等程式與客戶或同事進行溝通交流付出的勞動。但公司卻認為，這不屬於加班。