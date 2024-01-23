員工下班後要覆客戶同事訊息 僱主判賠3萬加班費 全國首例

內媒報道，在今年的北京市高級人民法院工作報告中，提到一宗利用微信等社交程式工作牽出的「隱形加班」案件，員工下班後仍要覆客戶及同事訊息，公司最終被判賠3萬元人民幣加班費，為全國首例。針對網絡時代「隱形加班」現象，法院將下班後利用微信付出實質勞動依法認定為加班，保障了勞工的「離線休息權」。
在該案中，李某起訴公司向其支付2019年12月21日至2020年12月11日的加班費。他所主張的加班內容是在下班後，在微信或釘釘等程式與客戶或同事進行溝通交流付出的勞動。但公司卻認為，這不屬於加班。
法院指超出簡單溝通範疇
北京市第三中級人民法院審理後認為，李某在部分工作日下班時間及休息日利用社交媒體工作已經超出了簡單溝通的範疇，該工作內容具有周期性和固定性的特點，有別於臨時性、偶發性的一般溝通，體現了僱主管理用工的特點，應認定構成加班，據此判決公司向李某支付加班費3萬元人民幣。
保障「離線休息權」
該案判決創造性地提出「提供工作實質」原則和「佔用時間明顯性」原則作為對「隱形加班」問題的認定標準，順應了數位時代勞動形態的變化趨勢，切實保護了勞動者的合法權益，入選「新時代推動法治進程2023年度十大案件」候選案。