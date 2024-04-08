員工不滿「隱形加班」索賠成功 內地法院裁定員工勝訴獲補加班費

一宗「隱形加班」勞動爭議案件在內地引起關注，北京的法院早前審理一宗案件，裁定一名員工在非工作時間要用社交媒體回覆同事及客戶訊息，應當認定為加班，因為已超出一般簡單溝通的範疇，明顯佔用員工休息時間，公司要向員工支付加班費3萬元人民幣，這是全國首宗在裁判文書中明確針對「隱形加班」問題的案件。

內地不少「打工仔」面對類似情況，如一名在北京一間互聯網公司工作的員工說，常在下班後的深夜、休息日收到客戶訊息，不時要迅速回覆求助，否則會影響客戶的營運。他表示處理這些情況時，都會影響個人生活規律，亦對心情有負面影響。

內地律師趙琮指出，今次裁決對各地法院審理同類案件有重大參考價值。他說《勞動法》規定勞動者每日工作時間不超過8小時，平均每星期工作時間不超過44小時，今次案件突破傳統認定加班案件中，有固定工作場所、有量化工時等的固有要求。他認為案件在新時代下能保障員工權益，但員工有舉證責任，需要提供聊天紀錄、郵件等。

廣州市社會科學院高級研究員彭澎認為，內地仍有加班文化，估計有不少員工會選擇忍氣吞聲，但相關案件可以提升社會對「隱形加班」的關注。他又表示，當局可以考慮向公司、機構管理層等宣傳相關資訊，增加他們的法律意識。