員工因缺勤被公司扣20萬薪水　雙方對簿公堂

根據上海法院公開資料，江姓男子2019年9月到一間醫療公司上班，從事內勤兼銷售工作，月薪是24000元人民幣的底薪加上6000元人民幣的績效獎金。

內地許多公司會用「扣薪水」當作懲罰員工犯錯或是遲到的做法，不過上海一名在醫療公司做銷售的男子卻因為缺勤，在一年間被公司扣了20.9萬元人民幣，遂向法院提起訴訟。

員工離崗超過60分鐘視為曠工一天

根據上海法院公開資料，江姓男子2019年9月到一間醫療公司上班，從事內勤兼銷售工作，月薪是24000元人民幣的底薪加上6000元人民幣的績效獎金。

依照該間公司考勤制度規定，員工未經批准無故遲到、早退，或是離崗超過60分鐘，將視為曠工一天，每月累積遲到、早退時間大於10分鐘小於30分鐘的，扣當月工資的1%；每月遲到超過3次，從第4次開始每遲到1次視為曠工1天；員工每曠工1天，扣除當月工資的8%。