哪吒2導演餃子棄醫從畫「啃老」3年：中國動畫不能靠外包

「啃老」3年終有作品 《哪吒2》聚焦親情 剔骨還父、削肉還母——哪吒的故事家喻戶曉，但動畫電影《哪吒2》大膽地改編了這個經典情節：神話中，父親李靖在哪吒闖禍後對他嚴厲懲罰；電影中，父母則對他充滿包容和理解。 「所有的作品都有作者本身人生經歷的映射」，導演餃子這樣改編《哪吒2》，原因之一就是父母在他不算順遂的創作生涯中，給予了無限支持。

哪吒形象突破傳統 動畫效果驚艷 說到《哪吒》系列的成功之處，首先是突破傳統的哪吒形象。以往作品中，這類英雄形象通常都走可愛風或帥氣風。但餃子覺得「我們做帥的、萌的形象，已經做麻木了」，於是採用了現在的版本：下挑的眉毛、尖利的牙齒、一臉壞笑……這個亦正亦邪的形象打破成見，更符合餃子對哪吒的想像。

「死磕」動畫技術 《哪吒2》攀上行業高山 創作《哪吒2》的過程中，團隊曾希望找一些國際團隊來幫助完成重點鏡頭，但效果並不理想。中外的文化差異，加大了外國團隊參與中國動畫的難度。 比如「鏡頭中要出現金箍棒，中國的團隊都知道是甚麼，如果是國外團隊，你得從頭解釋，還要講《西遊記》和孫悟空。」《哪吒2》的工作人員這樣解釋。