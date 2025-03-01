哪吒2導演餃子棄醫從畫「啃老」3年：中國動畫不能靠外包

中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》）的票房突破120億，榮登中國影史票房榜首。並超越《玩轉腦朋友2》和《魔雪奇緣2》，衝上全球動畫電影排行榜第一位。
成功背後，導演餃子（原名楊宇）的創作歷程卻非坦途，曾靠「啃老」度過蟄伏歲月的他，如今發出「中國動畫不能靠外包」的豪言壯語。
文章出處：「當代中國」網站
「啃老」3年終有作品 《哪吒2》聚焦親情
剔骨還父、削肉還母——哪吒的故事家喻戶曉，但動畫電影《哪吒2》大膽地改編了這個經典情節：神話中，父親李靖在哪吒闖禍後對他嚴厲懲罰；電影中，父母則對他充滿包容和理解。
「所有的作品都有作者本身人生經歷的映射」，導演餃子這樣改編《哪吒2》，原因之一就是父母在他不算順遂的創作生涯中，給予了無限支持。
餃子從小就想當漫畫家，大學時出於現實考慮選擇學醫，但畢業後，他還是去了一家廣告公司上班，並用業餘時間學動畫、做動畫。業餘創作依然不能滿足他，於是在父母的支持下，他乾脆辭職，一心一意在家做動畫。
工作後沒多久，父親就過世了，家裏唯一的收入只有母親每月1,000多元的退休金，餃子就這樣「啃老」3年，潛心創作。
功夫不負有心人。2009年，他做出了動畫短片《打，打個大西瓜》，網上點擊破千萬，還獲了不少獎項。也是這條片，讓他被動畫公司選中成為《哪吒》系列的導演。
「我能走上這條路多虧了父母的支持和包容，所以我想把自己真實的感悟、感觸，融入我的作品中。」《哪吒2》正傳達了親情的重要性。
哪吒形象突破傳統 動畫效果驚艷
說到《哪吒》系列的成功之處，首先是突破傳統的哪吒形象。以往作品中，這類英雄形象通常都走可愛風或帥氣風。但餃子覺得「我們做帥的、萌的形象，已經做麻木了」，於是採用了現在的版本：下挑的眉毛、尖利的牙齒、一臉壞笑……這個亦正亦邪的形象打破成見，更符合餃子對哪吒的想像。
第二個成功之處是驚艷的動畫效果。《哪吒2》團隊有4,000多人，在動畫界他們都是專業選手，但在表演上全是門外漢。為了讓畫師更準確地呈現，餃子每次都先把自己的想法演出來，再讓畫師照着畫。這些角色伴隨了他10年，每個形象都刻在腦中，全片70%的內容他都親身示範過。
團隊一直努力接近動畫電影的天花板。鐵鎖鏈鏡頭是電影的重頭戲，成千上萬的妖族被困在海底，每個人身上都纏有一條鎖鏈，交戰時鎖鏈隨之甩動，不僅要亂中有序，還要具有搖曳的美感。
所有的特效人員都沒有類似經驗，不得不經歷長時間的探索和磨合。最終，他們把智囊團集中到一起，解決質感、數量、穿幫的問題。光是這個元素，從開始制作到最終通過，就用了一年時間。
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「死磕」動畫技術 《哪吒2》攀上行業高山
創作《哪吒2》的過程中，團隊曾希望找一些國際團隊來幫助完成重點鏡頭，但效果並不理想。中外的文化差異，加大了外國團隊參與中國動畫的難度。
比如「鏡頭中要出現金箍棒，中國的團隊都知道是甚麼，如果是國外團隊，你得從頭解釋，還要講《西遊記》和孫悟空。」《哪吒2》的工作人員這樣解釋。
最終，還是靠中國團隊的不斷打磨，才實現了理想中的效果。「我們發現以往所仰望的那些大山，其實也是『死磕』、一步一步走出來的。所有難做的事都是人做出來的，我們也有這個潛力可以慢慢『死磕』，這個過程中，我們認識到了國外先進的工業流程和技術，差距也在縮小。」餃子說。
在餃子看來，中國文化走向世界，主要在於作品本身，在於劇本、故事、角色等核心內容，「這些不是能外包的東西」。
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