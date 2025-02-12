哪吒2配音天團揭秘　石磯娘娘原來係公司文員　連導演都有份？

隨著內地電影《哪吒2》票房不斷締造高峰，幕後「煉金師」配音天團的身分也備受矚目。除了找來葉問御用配音員擔綱主要角色外，「石磯娘娘」配音員的神秘面紗最近也被揭開，竟然是公司內部的一位普通文職 。

石磯娘娘真人出鏡重現哪吒2經典語錄

據《南方娛樂網》等內地媒體綜合報道， 2月9日，《哪吒之魔童鬧海》配音導演、李靖的配音演員陳浩發佈一則視頻，揭開了石磯娘娘配音演員的神秘面紗，竟是公司內部的一位普通文職小薇。

陳浩稱「『石磯娘娘』真容，是我們公司的行政人員小薇，感謝大家對《哪吒2》配音的喜愛」。影片中，石磯娘娘的配音演員小薇真人出鏡，並重現了《哪吒2》中的經典語錄。

據瞭解，因原定配音演員檔期衝突，正在協調會務的小薇被導演臨時拉入試音。小薇平時就對配音藝術充滿熱愛，經常利用業餘時間自學和研究。

試音時，她展現出與角色高度契合的聲線以及精准的情感把握，征服了製作團隊，最終獲得了這個機會。

小薇真人出鏡重現經典台詞的影片讓不少網友驚歎，大家紛紛稱讚她是「隱藏的六邊形戰士」。

電影《哪吒之魔童鬧海》中，石磯娘娘雖然只出場短短幾分鐘，卻圈粉無數，尤其那句「還好剩一點點，留得青山在，不怕沒柴燒」的台詞深受網友喜愛。