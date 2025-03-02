哪吒2｜全國138家企業傾力合作　哪吒電影製作有多難？

哪吒2｜特效體量巨大 全國138家動畫企業協作 《哪吒2》的票房一路飆升，這離不開來自138家國內動畫公司、4,000多位從業人員的全力協作。這些團隊用盡心思打磨作品，終於耗時五年將《哪吒2》製作完成。 為何要集合這麼多公司的力量來製作？ 首先，《哪吒2》的特效體量巨大。比起2019年上映的前作《哪吒之魔童降世》（簡稱《哪吒1》），這部續作的角色數量是第一部的3倍，例如，妖族和仙界對戰的場景就有2億個角色；《哪吒1》全片共1,800多個鏡頭，而《哪吒2》全片則多達2,400多個鏡頭，其中特效鏡頭更是超過1,900個。

其次，比起《哪吒1》，第二部的畫面和特效質素都有巨大的提升。 《哪吒2》的聯合動畫導演戈弋說，《哪吒1》的人物臉上是「光溜溜的」，而《哪吒2》的人物臉上可謂「纖毫畢現」，這就是技術差異。

精美的畫面背後是巨大的挑戰。 在參與製作《哪吒２》的130多家公司當中，除了20家來自核心製作地成都之外，其他都是來自全國各地的企業，需要跨地域協作。 而且，當中將近一半都是員工在20人以下的公司。戈弋表示，「我們也想找大公司，少些分包環節，但找不到。」

哪吒2｜全國各地特效團隊悉心打磨 為了應對挑戰，各地的製作團隊使出渾身解數。譬如，哪吒到玉虛宮寶庫取瓊漿玉液的情節，短短3秒的畫面，上海紅鯉動畫就花了一年半的時間來製作。

另外，電影裏壯觀的鎖鏈特效、虛空裂口初現陳塘關等鏡頭，則是由南京的原力科技參與全流程製作。 浙江泥丸星、華強方特等公司也出現在《哪吒2》的視效製作團隊名單中，前者是《姜子牙》的聯合導演王昕的公司，後者則出品了赫赫有名的《熊出沒》系列。 值得留意的是，參與製作《哪吒2》的有還有10家來自廣東的動畫企業，主要參與聯合製作、視效製作、渲染等環節。 曾參與過《哪吒1》的深圳洛克特，此次在《哪吒2》中，製作了「裂空爪」岩漿特效、三條龍襲擊後的爆炸特效等。

深圳洛克特負責人表示，「技術上，我們5年前已接近好萊塢水平，真正的難點在於融合東方美學。」 另外，精美的特效背後，還有雲渲染支持。 據介紹，深圳的瑞雲科技為《哪吒2》自主研發了雲渲染平台，通過網絡分布到多台高性能計算機上同步渲染。以《哪吒2》一個3秒的復雜鏡頭的渲染為例，渲染周期由400多天縮短到不到24小時就能完成。 而位於廣州南沙的廣州嗶嗶貓網絡科技有限公司，則在《哪吒2》中，負責龍族敖閏、敖順、敖欽及土撥鼠、石磯娘娘等角色和場景的前期概念設計。