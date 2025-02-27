哪吒2｜哪吒點解咁HIT？　盤點2025春節檔電影TOP3

隨着《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）奪得全球動畫影視冠軍，哪吒成為廣受關注的文化現象。電影將於2月22日在香港上映，預售的多個場次已經售出過半座位甚至滿座。
除了《哪吒2》之外，2025年春節檔電影也獲得不錯的成績。春節檔（1月28日至2月4日）內地票房突破94億元（人民幣，下同），觀影人次達1.8億，均刷新紀錄，展現了中國電影市場的巨大潛力。同時，春節檔影片在海外市場也同樣表現不俗。今期介紹春節檔票房前三的《哪吒2》《唐探1900》和《封神第二部：戰火西岐》。
文章出處：「當代中國」網站
《哪吒2》｜屢破票房紀錄 掀起全球現象級文化IP熱潮
哪吒頂着一臉桀驁不馴的「煙熏妝」，性格調皮貪玩、反叛而重情，十分討人喜歡。《哪吒2》可謂是一步衝天，屢破全國影史紀錄，成為第一部衝入全球影史票房前十的亞洲電影。
《哪吒2》為甚麼能火？不僅僅是因為整體故事節奏的「燃」以及精美的特效製作，而且因為它完美契合傳統文化復興熱潮、精準擊中市場需求並與年輕人產生精神共鳴。小哪吒的經典台詞「我命由我不由天」，是主動積極掌握自己的命運，扭轉乾坤，這種自信和氣魄正符合年輕一代人的心態。值得注意的是，國產動畫電影不是一夜成名，近幾年《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《大魚海棠》等已積累一定的國產動畫粉絲基礎和口碑。
自從《哪吒2》全球上映以來，不少外國人也被吸引進戲院。而這並不是中國文化IP作品首次在全球範圍爆火，2024年備受全球玩家歡迎的遊戲《黑神話：悟空》也向世界展示中國優秀傳統文化的魅力和先進的遊戲製作水平。憑著硬核遊戲技術和配樂，《黑神話：悟空》以超90億元收入刷新國產遊戲的紀錄。這兩場全民文化狂歡，生動體現了當代中國人的文化自信。
延伸閱讀：哪吒2｜導演餃子棄醫從畫「啃老」3年：中國動畫不能靠外包
《唐探1900》｜發哥坐鎮 笑中帶淚講述在美華工辛酸史
《唐探1900》截至2月20日已收超過32億票房，位於2025春節檔電影第二位。《唐探》系列之前已積累良好口碑和忠實粉絲，是全國首部總票房破百億的系列電影。於春節檔期在海外多個國家和地區同步上映，突破華語片在海外發行的排片紀錄。2月13日，電影已在香港上映。
電影圍繞1900年舊金山唐人街發生的一宗兇殺案展開。美國眾議員格蘭特的女兒與一名印第安老人離奇被殺，嫌疑人是唐人街協盛堂堂主白軒齡（周潤發 飾）之子白振邦（張新成 飾）。由於格蘭特正推動《排華法案》，白軒齡為救兒子以及避免華人受迫害，請來推理高手秦福（劉昊然 飾）破案，秦福與華籍印第安人阿鬼（王寶強 飾）意外結識，兩人成為「唐人街神探」組合。
電影將鏡頭聚焦於《排華法案》時期那段充滿不公與壓迫的歷史，以一樁離奇命案為引，揭開了在美華人移民所承受的屈辱與奮力的抗爭。案件背後隱藏的真相，直指當時社會中根深蒂固的種族歧視：白人為轉移社會矛盾，刻意栽贓於華人。
在偵探喜劇IP中融入中國歷史文化、哲學思考與社會變革是這部電影對傳統框架的突破與創新探索。
延伸閱讀：《唐人街探案》系列 中國式偵探喜劇品牌
《封神2》｜西岐大戰再續神話 海外地區非英語片榜首
《封神第二部：戰火西岐》（以下簡稱《封神2》）截至2月20日已收得超過11億票房，在美、法、英等16個國家和地區同步上映，在多個地區取得非英語片票房榜首的成績，在法國更獲得同期電影評分最高。
《封神2》延續第一部的故事，講述姜子牙、姬發帶隊堅守西岐，鄧嬋玉、聞仲率殷商大軍征伐西岐，兩大陣營展開激烈對決，繼續爭奪「封神榜」。
2025年春節檔電影「開門紅」，在國際電影界上成為焦點，可見中國電影在國際舞台上的影響力日益增強。一部部走出國門的電影也成為中外交流的新橋樑和世界看中國的新窗口。
【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】