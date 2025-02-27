哪吒2｜哪吒點解咁HIT？ 盤點2025春節檔電影TOP3

《唐探1900》｜發哥坐鎮 笑中帶淚講述在美華工辛酸史 《唐探1900》截至2月20日已收超過32億票房，位於2025春節檔電影第二位。《唐探》系列之前已積累良好口碑和忠實粉絲，是全國首部總票房破百億的系列電影。於春節檔期在海外多個國家和地區同步上映，突破華語片在海外發行的排片紀錄。2月13日，電影已在香港上映。

電影圍繞1900年舊金山唐人街發生的一宗兇殺案展開。美國眾議員格蘭特的女兒與一名印第安老人離奇被殺，嫌疑人是唐人街協盛堂堂主白軒齡（周潤發 飾）之子白振邦（張新成 飾）。由於格蘭特正推動《排華法案》，白軒齡為救兒子以及避免華人受迫害，請來推理高手秦福（劉昊然 飾）破案，秦福與華籍印第安人阿鬼（王寶強 飾）意外結識，兩人成為「唐人街神探」組合。

電影將鏡頭聚焦於《排華法案》時期那段充滿不公與壓迫的歷史，以一樁離奇命案為引，揭開了在美華人移民所承受的屈辱與奮力的抗爭。案件背後隱藏的真相，直指當時社會中根深蒂固的種族歧視：白人為轉移社會矛盾，刻意栽贓於華人。 在偵探喜劇IP中融入中國歷史文化、哲學思考與社會變革是這部電影對傳統框架的突破與創新探索。